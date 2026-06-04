北アイルランド対ギニアの試合は、2026年6月4日17:00にキックオフ。
VPNで北アイルランド対ギニア戦を視聴する方法
海外旅行中や、いつも使うストリーミングサービスにどこからでもアクセスしたいとき、地域制限で視聴できないことがあります。そんなときに役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。
ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続で海外からも視聴できます。接続先を放送国のサーバーに変更するだけで、地域制限を回避し、試合をライブで楽しめます。詳しい手順は後述のとおりです。スポーツ観戦に最適なVPNガイドもご覧ください。
北アイルランド対ギニア戦を視聴するためのVPN手順NordVPN
- ダウンロード＆インストール：ExpressVPNなど信頼できるVPNサービス（GOALのガイド）に登録し、アプリをインストール。
- アプリを開き、試合が配信されている国のサーバーに接続します。
- キャッシュクリア：ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを更新してください。
- ストリーミングを開始：放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。
大画面で視聴する方法
スマホやノートPCでも視聴できますが、大画面の方が迫力があります。テレビでVPNを使う方法は次のとおりです：
- スマートテレビ＆Fire Stick：AndroidベースのテレビやFire TV Stick、Chromecast with Google TVでは、標準のVPNアプリが利用可能です。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、スマートフォンと同じようにログインして接続するだけです。
- Apple TV、Roku、ゲーム機ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いので、Smart DNS（VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやノートPCからミラーリング／キャストしましょう。