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VPNで世界中どこからでも、今日の北アイルランド対ギニアの親善試合を観戦する方法。

北アイルランド 対 ギニア
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北アイルランド対ギニアの親善試合を視聴する方法は？キックオフ時間とチーム情報もチェック。

北アイルランド対ギニアの試合は、2026年6月4日17:00にキックオフ。

VPNで北アイルランド対ギニア戦を視聴する方法

海外旅行中や、いつも使うストリーミングサービスにどこからでもアクセスしたいとき、地域制限で視聴できないことがあります。そんなときに役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続で海外からも視聴できます。接続先を放送国のサーバーに変更するだけで、地域制限を回避し、試合をライブで楽しめます。詳しい手順は後述のとおりです。スポーツ観戦に最適なVPNガイドもご覧ください。

北アイルランド対ギニア戦を視聴するためのVPN手順

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  1. ダウンロード＆インストールExpressVPNなど信頼できるVPNサービス（GOALのガイド）に登録し、アプリをインストール。
  2. アプリを開き、試合が配信されている国のサーバーに接続します
  3. キャッシュクリア：ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを更新してください。
  4. ストリーミングを開始：放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマホやノートPCでも視聴できますが、大画面の方が迫力があります。テレビでVPNを使う方法は次のとおりです：

  • スマートテレビ＆Fire Stick：AndroidベースのテレビやFire TV StickChromecast with Google TVでは、標準のVPNアプリが利用可能です。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、スマートフォンと同じようにログインして接続するだけです。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いので、Smart DNS（VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやノートPCからミラーリング／キャストしましょう。

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0/5
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ゴールを許す
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2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
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