スロベニア対キプロスは2026年6月4日17:00キックオフ。
VPNでスロベニア対キプロスを視聴する方法
海外旅行中や、いつも使うストリーミングサービスにどこからでもアクセスしたいとき、地域制限で視聴できないことがあります。そんなときに役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。
ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続で海外からでも視聴できます。接続先を試合が放送されている国に変更するだけで、地域制限を回避し、お気に入りのチームをライブで楽しめます。詳しい手順は後述、スポーツ観戦に最適なVPNガイドもご覧ください。
スロベニア対キプロス戦をVPNで視聴する手順NordVPN
- ダウンロード＆インストール：ExpressVPNなど信頼できるVPN（GOALのガイドはこちら）に登録し、アプリをデバイスにインストールします。
- アプリを開き、試合が配信されている国のサーバーに接続します。
- キャッシュクリア：ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります。変更を反映させるため、クッキーを削除するか、ブラウザを更新してください。
- ストリーミングを開始：放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。
大画面で視聴する方法
スマホやノートPCでも視聴できますが、大画面テレビでの観戦が最も迫力があります。テレビでVPNを使う方法は以下です：
- スマートテレビ・Fire Stickの場合：AndroidベースのテレビやAmazon Fire TV Stick、Google Chromecast with Google TVでは、標準のVPNアプリが利用可能です。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、スマートフォンと同じようにログインして接続するだけです。
- Apple TV、Roku、ゲーム機ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いので、Smart DNS（VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやノートPCからミラーリング／キャストしましょう。