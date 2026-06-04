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VPNで世界中どこからでも、今日のスロベニア対キプロス親善試合を観戦する方法。

スロベニア 対 キプロス
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スロベニア対キプロス親善試合の視聴方法、キックオフ時間、チーム情報

スロベニア対キプロスは2026年6月4日17:00キックオフ。

VPNでスロベニア対キプロスを視聴する方法

海外旅行中や、いつも使うストリーミングサービスにどこからでもアクセスしたいとき、地域制限で視聴できないことがあります。そんなときに役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続で海外からでも視聴できます。接続先を試合が放送されている国に変更するだけで、地域制限を回避し、お気に入りのチームをライブで楽しめます。詳しい手順は後述、スポーツ観戦に最適なVPNガイドもご覧ください。

スロベニア対キプロス戦をVPNで視聴する手順

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. ダウンロード＆インストールExpressVPNなど信頼できるVPN（GOALのガイドはこちら）に登録し、アプリをデバイスにインストールします。
  2. アプリを開き、試合が配信されている国のサーバーに接続します
  3. キャッシュクリア：ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります。変更を反映させるため、クッキーを削除するか、ブラウザを更新してください。
  4. ストリーミングを開始：放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマホやノートPCでも視聴できますが、大画面テレビでの観戦が最も迫力があります。テレビでVPNを使う方法は以下です：

  • スマートテレビ・Fire Stickの場合：AndroidベースのテレビやAmazon Fire TV StickGoogle Chromecast with Google TVでは、標準のVPNアプリが利用可能です。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、スマートフォンと同じようにログインして接続するだけです。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いので、Smart DNS（VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやノートPCからミラーリング／キャストしましょう。

チームニュース＆メンバー

フォーム

SVN
-直近成績

ゴールを許す
4/6
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

CYP
-直近成績

ゴールを許す
9/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

直接対決成績

SVN

直近の 5 試合

CYP

2

勝利

1

Draw

2

勝利

6

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表