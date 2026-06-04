スロベニア対キプロスは2026年6月4日17:00キックオフ。

VPNでスロベニア対キプロスを視聴する方法

海外旅行中や、いつも使うストリーミングサービスにどこからでもアクセスしたいとき、地域制限で視聴できないことがあります。そんなときに役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続で海外からでも視聴できます。接続先を試合が放送されている国に変更するだけで、地域制限を回避し、お気に入りのチームをライブで楽しめます。詳しい手順は後述、スポーツ観戦に最適なVPNガイドもご覧ください。

スロベニア対キプロス戦をVPNで視聴する手順

NordVPN

ダウンロード＆インストール ： ExpressVPN など信頼できるVPN（GOALのガイドはこちら）に登録し、アプリをデバイスにインストールします。 アプリを開き、試合が配信されている国の サーバーに接続します 。 キャッシュクリア： ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります。変更を反映させるため、クッキーを削除するか、ブラウザを更新してください。 ストリーミングを開始： 放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマホやノートPCでも視聴できますが、大画面テレビでの観戦が最も迫力があります。テレビでVPNを使う方法は以下です：

スマートテレビ・Fire Stickの場合： Androidベースのテレビや Amazon Fire TV Stick 、 Google Chromecast with Google TV では、標準のVPNアプリが利用可能です。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、スマートフォンと同じようにログインして接続するだけです。

Apple TV、Roku、ゲーム機 ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いので、 Smart DNS （VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやノートPCから ミラーリング／キャスト しましょう。

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