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VPNで世界中どこからでも、今日のアンドラ対リヒテンシュタインの親善試合を観戦する方法。

アンドラ 対 リヒテンシュタイン
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親善試合

アンドラ対リヒテンシュタインの親善試合を視聴する方法は？キックオフ時間とチーム情報もチェック。

アンドラ対リヒテンシュタインの試合は、2026年6月4日18:00にキックオフ。

VPNでアンドラ対リヒテンシュタイン戦を観る方法

海外旅行中や、いつも使うストリーミングサービスにどこからでもアクセスしたいとき、地域制限で困ることがあります。そんなときに役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続で海外からでも視聴できます。接続先を試合が放送されている国に変更するだけで、地域制限を回避し、お気に入りのチームをライブで楽しめます。詳しい手順は後述、スポーツ観戦に最適なVPNガイドもご覧ください。

アンドラ対リヒテンシュタイン戦を視聴するVPN手順

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  1. ダウンロード＆インストールExpressVPNなど信頼できるVPN（GOALのガイド）に登録し、アプリをインストール。
  2. アプリを開き、試合が配信されている国のサーバーに接続します
  3. キャッシュクリア：ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります。変更を反映させるため、Cookieを削除するかブラウザを更新してください。
  4. ストリーミングを開始：放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマホやPCでも視聴できますが、大画面のテレビで観戦するほうが迫力があります。テレビでVPNを使う方法は以下です：

  • スマートテレビやFire Stickでは、アプリストアからVPNアプリをインストールし、ログインして接続するだけ。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いです。その場合は、Smart DNS（VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやパソコンからテレビへミラーリング/キャストしましょう。

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