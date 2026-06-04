アンドラ対リヒテンシュタインの試合は、2026年6月4日18:00にキックオフ。
VPNでアンドラ対リヒテンシュタイン戦を観る方法
海外旅行中や、いつも使うストリーミングサービスにどこからでもアクセスしたいとき、地域制限で困ることがあります。そんなときに役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。
ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続で海外からでも視聴できます。接続先を試合が放送されている国に変更するだけで、地域制限を回避し、お気に入りのチームをライブで楽しめます。詳しい手順は後述、スポーツ観戦に最適なVPNガイドもご覧ください。
アンドラ対リヒテンシュタイン戦を視聴するVPN手順NordVPN
- ダウンロード＆インストール：ExpressVPNなど信頼できるVPN（GOALのガイド）に登録し、アプリをインストール。
- アプリを開き、試合が配信されている国のサーバーに接続します。
- キャッシュクリア：ブラウザが以前の位置情報を保持している場合があります。変更を反映させるため、Cookieを削除するかブラウザを更新してください。
- ストリーミングを開始：放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。
大画面で視聴する方法
スマホやPCでも視聴できますが、大画面のテレビで観戦するほうが迫力があります。テレビでVPNを使う方法は以下です：
- スマートテレビやFire Stickでは、アプリストアからVPNアプリをインストールし、ログインして接続するだけ。
- Apple TV、Roku、ゲーム機ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いです。その場合は、Smart DNS（VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやパソコンからテレビへミラーリング/キャストしましょう。