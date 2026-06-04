メキシコ対セルビア戦は2026年6月5日3:00にキックオフ。

VPNでメキシコ対セルビア戦を観る方法

海外旅行中や、海外からいつものストリーミングサービスにアクセスしたいときに地域制限で困ったことはありませんか？そんなときに役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続で位置情報を放送国に切り替え、地域制限を回避できます。お気に入りのチームの試合をライブで楽しみましょう。詳しい手順は後半で、スポーツ視聴に最適なVPNガイドもぜひご覧ください。

メキシコ対セルビア戦を視聴するためのVPN手順

NordVPN

ダウンロード＆インストール ： ExpressVPN など信頼できるVPNサービス（GOALのガイドはこちら）に登録し、アプリをデバイスにインストールします。 アプリを開き、試合が配信されている国の サーバーに接続します 。 キャッシュクリア： 以前の位置情報がブラウザに残っている場合があります。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを更新してください。 ストリーミングを開始： 放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマホやノートPCでも視聴できますが、スポーツはやはり大画面で楽しみたいものです。テレビでVPNを使う方法は次のとおりです：

スマートテレビ＆Fire Stick： Androidベースのテレビや Fire TV Stick 、 Chromecast with Google TV では、標準のVPNアプリが利用可能です。アプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインして接続するだけです。

Apple TV、Roku、ゲーム機 ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いので、 Smart DNS （VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやパソコンから ミラーリング／キャスト しましょう。

チームニュース＆メンバー

フォーム

直接対決成績

MEX Last match SER 1 Win 0 引分け 0 勝利 メキシコ 2 - 0 セルビア 2 得点 0 2.5ゴール以上のゲーム 0/1 両チームが得点 0/1