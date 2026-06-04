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VPNで世界中どこからでも今日のフランス対コートジボワール親善試合を観戦する方法

フランス 対 コートジボワール
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フランス対コートジボワール親善試合の視聴方法、キックオフ時間、チーム情報

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Stade de la Beaujoire

フランス対コートジボワールの試合は、2026年6月4日20:10にキックオフ。

VPNでフランス対コートジボワール戦を視聴する方法

海外旅行中や、いつも使うストリーミングサービスにどこからでもアクセスしたいとき、地域制限で視聴できないことがあります。そんなときに役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続で海外からでも視聴できます。接続国を放送地域に変更するだけで、地域制限を回避し、試合をライブで楽しめます。詳しい手順は後述、または「スポーツ視聴におすすめのVPNガイド」もご覧ください。

フランス対コートジボワール戦を視聴するためのVPNステップバイステップガイド

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  1. ダウンロード＆インストールExpressVPNなど信頼できるVPNサービス（GOALのガイドはこちら）に登録し、アプリをデバイスにダウンロードします。
  2. アプリを開き、試合が配信されている国のサーバーに接続します
  3. キャッシュクリア：以前の位置情報がブラウザに残っている場合があるので、クッキーを削除するかブラウザを更新してください。
  4. ストリーミングを開始：放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマホやノートPCでも視聴できますが、大画面の方が迫力があります。テレビでVPNを使う方法は以下です：

  • スマートテレビ・Fire Stickの場合：AndroidベースのテレビやAmazon Fire TV StickGoogle Chromecast with Google TVでは、標準のVPNアプリが利用可能です。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインして接続しましょう。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いです。その場合は、Smart DNS（VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやパソコンからテレビへミラーリング/キャストしましょう。

チームニュース＆メンバー

フランス vs コートジボワール 予想スタメン

4-2-3-1
フランス crest
フランス
FRA
フォーメーション
コートジボワール crest
コートジボワール
CIV
4-3-3
16マイク・メニャン15イブラヒマ・コナテ5ジュール・クンデ4ダヨ・ウパメカノ3リュカ・ディーニュ11マイケル・オリーセ24ラヤン・シェルキ8オーレリアン・チュアメニ13エンゴロカンテ10キリアン・エンバペ9マルクス・テュラム1ヤヒア・フォファナ3ジスラン・コナン2ウスマン・ディオマンデ21エヴァン・エンディカ17ゲラ・ドゥエ6セコ・フォファナ8フランク・ケシエ18イブラヒム・サンガレ12エリー・ワイ11ヤン・ディオマンデ19ニコラ・ペペ
コートジボワール crest
コートジボワール
CIV
4-2-3-1
フランス

先発メンバー

コートジボワール

マネージャー

  • ディディエ・デシャン
  • E. Fae

負傷者および出場停止

    負傷者および出場停止選手

    負傷者および出場停止

    負傷者および出場停止

    • 欠場選手なし

    フォーム

    直接対決成績

    FRA

    直近の 3 試合

    CIV

    2

    勝利

    1

    Draw

    0

    勝利

    5

    得点

    1
    2.5ゴール以上のゲーム
    2/3
    両チームが得点
    1/3

    順位表