親善試合 - 親善試合 Stade de la Beaujoire

フランス対コートジボワールの試合は、2026年6月4日20:10にキックオフ。

VPNでフランス対コートジボワール戦を視聴する方法

海外旅行中や、いつも使うストリーミングサービスにどこからでもアクセスしたいとき、地域制限で視聴できないことがあります。そんなときに役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。

ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続で海外からでも視聴できます。接続国を放送地域に変更するだけで、地域制限を回避し、試合をライブで楽しめます。詳しい手順は後述、または「スポーツ視聴におすすめのVPNガイド」もご覧ください。

フランス対コートジボワール戦を視聴するためのVPNステップバイステップガイド

NordVPN

ダウンロード＆インストール ： ExpressVPN など信頼できるVPNサービス（GOALのガイドはこちら）に登録し、アプリをデバイスにダウンロードします。 アプリを開き、試合が配信されている国の サーバーに接続します 。 キャッシュクリア： 以前の位置情報がブラウザに残っている場合があるので、クッキーを削除するかブラウザを更新してください。 ストリーミングを開始： 放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマホやノートPCでも視聴できますが、大画面の方が迫力があります。テレビでVPNを使う方法は以下です：

スマートテレビ・Fire Stickの場合： Androidベースのテレビや Amazon Fire TV Stick 、 Google Chromecast with Google TV では、標準のVPNアプリが利用可能です。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインして接続しましょう。

Apple TV、Roku、ゲーム機では VPNアプリを直接インストールできないことが多いです。その場合は、 Smart DNS （VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやパソコンからテレビへ ミラーリング/キャスト しましょう。

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