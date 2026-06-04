フランス対コートジボワールの試合は、2026年6月4日20:10にキックオフ。
VPNでフランス対コートジボワール戦を視聴する方法
海外旅行中や、いつも使うストリーミングサービスにどこからでもアクセスしたいとき、地域制限で視聴できないことがあります。そんなときに役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。
ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続で海外からでも視聴できます。接続国を放送地域に変更するだけで、地域制限を回避し、試合をライブで楽しめます。詳しい手順は後述、または「スポーツ視聴におすすめのVPNガイド」もご覧ください。
フランス対コートジボワール戦を視聴するためのVPNステップバイステップガイドNordVPN
- ダウンロード＆インストール：ExpressVPNなど信頼できるVPNサービス（GOALのガイドはこちら）に登録し、アプリをデバイスにダウンロードします。
- アプリを開き、試合が配信されている国のサーバーに接続します。
- キャッシュクリア：以前の位置情報がブラウザに残っている場合があるので、クッキーを削除するかブラウザを更新してください。
- ストリーミングを開始：放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。
大画面で視聴する方法
スマホやノートPCでも視聴できますが、大画面の方が迫力があります。テレビでVPNを使う方法は以下です：
- スマートテレビ・Fire Stickの場合：AndroidベースのテレビやAmazon Fire TV Stick、Google Chromecast with Google TVでは、標準のVPNアプリが利用可能です。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインして接続しましょう。
- Apple TV、Roku、ゲーム機ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いです。その場合は、Smart DNS（VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやパソコンからテレビへミラーリング/キャストしましょう。
チームニュース＆メンバー
フランス vs コートジボワール 予想スタメン
4-2-3-1フォーメーション
フランス
FRA
4-3-3
コートジボワール
CIV