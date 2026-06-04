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VPNで世界中どこからでも今日のスペイン対イラクの親善試合を観戦する方法

スペイン 対 イラク
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スペイン対イラクの親善試合の視聴方法、キックオフ時間、チーム情報

スペイン対イラク戦は2026年6月4日20:00にキックオフ。

VPNでスペイン対イラク戦を観る方法

海外旅行中や、普段利用しているストリーミングサービスにアクセスできない地域制限に困ったときは、VPNが便利です。

ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置情報を変更することで、放送制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブで視聴できます。詳しい手順は記事の後半で解説しています。スポーツストリーミングに最適なVPNのガイドもご覧ください。

スペイン対イラク戦を視聴するためのVPNステップバイステップガイド

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. ダウンロード＆インストールExpressVPNなど信頼できるVPNサービス（GOALのガイドはこちら）に登録し、アプリをデバイスにインストールします。
  2. アプリを開き、試合が配信されている国のサーバーに接続します
  3. キャッシュ削除：ブラウザが以前の地域情報を保持している場合があります。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを更新してください。
  4. ストリーミングを開始：放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマホやPCでも視聴できますが、大画面の方が迫力があります。テレビでVPNを使う方法は以下です：

  • スマートテレビ・Fire Stickの場合：AndroidベースのテレビやAmazon Fire TV StickGoogle Chromecast with Google TVでは、標準のVPNアプリが利用可能です。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインして接続しましょう。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いので、Smart DNS（VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやノートPCからミラーリング／キャストしましょう。

チームニュース＆メンバー

スペイン vs イラク 予想スタメン

4-3-3
スペイン crest
スペイン
ESP
フォーメーション
イラク crest
イラク
IRQ
4-4-2
23ウナイ・シモン24マルク・ククレジャ12ペドロ・ポロ22パウ・クバルシ2マルク・プビル20ペドリ9パブロ・パエス16ロドリ11ジェレミ・ピノ21ミケル・オヤルザバル7フェラン・トーレス12ジャラルハッサン4Z. Tahseen3フセイン・アリ5A. Hashem23M. Doski20アイマール・シェール16アミル・アル・アマリ8イブラーヒームバイエシュ7ユセフ・アミン18アイマン・フサイン9アリ・アル・ハマディ
イラク crest
イラク
IRQ
4-3-3
スペイン

先発メンバー

イラク

マネージャー

  • ルイス・デ・ラ・フエンテ
  • グラハム・アーノルド

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

フォーム

ESP
-直近成績

ゴールを許す
13/2
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
1/5

IRQ
-直近成績

ゴールを許す
5/4
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

直接対決成績

順位表