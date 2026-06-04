スペイン対イラク戦は2026年6月4日20:00にキックオフ。

VPNでスペイン対イラク戦を観る方法

海外旅行中や、普段利用しているストリーミングサービスにアクセスできない地域制限に困ったときは、VPNが便利です。

ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置情報を変更することで、放送制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブで視聴できます。詳しい手順は記事の後半で解説しています。スポーツストリーミングに最適なVPNのガイドもご覧ください。

スペイン対イラク戦を視聴するためのVPNステップバイステップガイド

NordVPN

ダウンロード＆インストール ： ExpressVPN など信頼できるVPNサービス（GOALのガイドはこちら）に登録し、アプリをデバイスにインストールします。 アプリを開き、試合が配信されている国の サーバーに接続します 。 キャッシュ削除： ブラウザが以前の地域情報を保持している場合があります。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを更新してください。 ストリーミングを開始： 放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマホやPCでも視聴できますが、大画面の方が迫力があります。テレビでVPNを使う方法は以下です：

スマートテレビ・Fire Stickの場合： Androidベースのテレビや Amazon Fire TV Stick 、 Google Chromecast with Google TV では、標準のVPNアプリが利用可能です。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインして接続しましょう。

Apple TV、Roku、ゲーム機 ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いので、 Smart DNS （VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやノートPCから ミラーリング／キャスト しましょう。

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