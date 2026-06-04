スペイン対イラク戦は2026年6月4日20:00にキックオフ。
VPNでスペイン対イラク戦を観る方法
海外旅行中や、普段利用しているストリーミングサービスにアクセスできない地域制限に困ったときは、VPNが便利です。
ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続を確立できます。試合が放送されている国に仮想的に位置情報を変更することで、放送制限を回避し、お気に入りのチームの試合をライブで視聴できます。詳しい手順は記事の後半で解説しています。スポーツストリーミングに最適なVPNのガイドもご覧ください。
スペイン対イラク戦を視聴するためのVPNステップバイステップガイドNordVPN
- ダウンロード＆インストール：ExpressVPNなど信頼できるVPNサービス（GOALのガイドはこちら）に登録し、アプリをデバイスにインストールします。
- アプリを開き、試合が配信されている国のサーバーに接続します。
- キャッシュ削除：ブラウザが以前の地域情報を保持している場合があります。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを更新してください。
- ストリーミングを開始：放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。
大画面で視聴する方法
スマホやPCでも視聴できますが、大画面の方が迫力があります。テレビでVPNを使う方法は以下です：
- スマートテレビ・Fire Stickの場合：AndroidベースのテレビやAmazon Fire TV Stick、Google Chromecast with Google TVでは、標準のVPNアプリが利用可能です。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、ログインして接続しましょう。
- Apple TV、Roku、ゲーム機ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いので、Smart DNS（VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやノートPCからミラーリング／キャストしましょう。
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