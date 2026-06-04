スウェーデン対ギリシャ戦は2026年6月4日18:00キックオフ。
VPNでスウェーデン対ギリシャ戦を観る方法
海外旅行中や、普段利用しているストリーミングサービスにアクセスできない地域にいるとき、VPNが便利です。
ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続で位置情報を放送国に切り替え、地域制限を回避して試合をライブ視聴できます。詳しい手順は後述、スポーツ観戦に最適なVPNガイドもご覧ください。
今日のスウェーデン対ギリシャ戦を視聴するためのVPNステップバイステップガイドNordVPN
- ダウンロード＆インストール：ExpressVPNなど信頼できるVPN（GOALのガイドはこちら）に登録し、アプリをインストール。
- アプリを開き、試合が配信されている国のサーバーに接続します。
- キャッシュクリア：以前の位置情報がブラウザに残っている場合があります。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを更新してください。
- ストリーミングを開始：放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。
大画面で視聴する方法
スマホやPCでも視聴できますが、大画面の方が迫力があります。テレビでVPNを使う方法は以下です：
- スマートテレビ＆Fire Stick：AndroidベースのテレビやFire TV Stick、Chromecast with Google TVでは、標準のVPNアプリが利用可能です。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、スマートフォンと同じようにログインして接続するだけです。
- Apple TV、Roku、ゲーム機ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いので、Smart DNS（VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやパソコンからミラーリング／キャストしましょう。
チームニュース＆メンバー
スウェーデン vs ギリシャ 予想スタメン
3-5-2フォーメーション
スウェーデン
SWE
4-2-3-1
ギリシャ
GRE
先発メンバー
マネージャー
- グレアム・ポッター
- イヴァン・ヨヴァノビッチ