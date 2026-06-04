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VPNで世界中どこからでも今日のスウェーデン対ギリシャの親善試合を観戦する方法

スウェーデン 対 ギリシャ
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ギリシャ
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スウェーデン対ギリシャの親善試合を視聴する方法は？キックオフ時間とチーム情報もチェック。

スウェーデン対ギリシャ戦は2026年6月4日18:00キックオフ。

VPNでスウェーデン対ギリシャ戦を観る方法

海外旅行中や、普段利用しているストリーミングサービスにアクセスできない地域にいるとき、VPNが便利です。

ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続で位置情報を放送国に切り替え、地域制限を回避して試合をライブ視聴できます。詳しい手順は後述、スポーツ観戦に最適なVPNガイドもご覧ください。

今日のスウェーデン対ギリシャ戦を視聴するためのVPNステップバイステップガイド

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  1. ダウンロード＆インストールExpressVPNなど信頼できるVPN（GOALのガイドはこちら）に登録し、アプリをインストール。
  2. アプリを開き、試合が配信されている国のサーバーに接続します
  3. キャッシュクリア：以前の位置情報がブラウザに残っている場合があります。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを更新してください。
  4. ストリーミングを開始：放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマホやPCでも視聴できますが、大画面の方が迫力があります。テレビでVPNを使う方法は以下です：

  • スマートテレビ＆Fire Stick：AndroidベースのテレビやFire TV StickChromecast with Google TVでは、標準のVPNアプリが利用可能です。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、スマートフォンと同じようにログインして接続するだけです。
  • Apple TV、Roku、ゲーム機ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いので、Smart DNS（VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやパソコンからミラーリング／キャストしましょう。

チームニュース＆メンバー

スウェーデン vs ギリシャ 予想スタメン

3-5-2
スウェーデン crest
スウェーデン
SWE
フォーメーション
ギリシャ crest
ギリシャ
GRE
4-2-3-1
23クリストファー・ノルフェルト2G. Lagerbielke3ヴィクトル・リンデロフ4イサク・ヒエン16イェスパー・カールストローム19マティアス・スバンバーグ8ダニエル・スヴェンソン6ハーマン・ヨハンソン7ルーカス・ベリヴァル25グスタフ・ニルソン9アレクサンデル・イサク12コンスタンティノス・ツォラキス5パナギオティス・レッソス3コンスタンティノス・クリアライキス21コスタス・ツィミカス2ゲオルギオス・バジャニディス10クリストス・ツォリス6ディミトリオス・クルベリス7ジョルゴス・マソラス23N. Triantis8C. Mouzakitis14エヴァンゲロス・パブリディス
ギリシャ crest
ギリシャ
GRE
3-5-2
スウェーデン

先発メンバー

ギリシャ

マネージャー

  • グレアム・ポッター
  • イヴァン・ヨヴァノビッチ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

フォーム

直接対決成績

順位表