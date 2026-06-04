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スウェーデン対ギリシャ戦は2026年6月4日18:00キックオフ。

VPNでスウェーデン対ギリシャ戦を観る方法

海外旅行中や、普段利用しているストリーミングサービスにアクセスできない地域にいるとき、VPNが便利です。

ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続で位置情報を放送国に切り替え、地域制限を回避して試合をライブ視聴できます。詳しい手順は後述、スポーツ観戦に最適なVPNガイドもご覧ください。

今日のスウェーデン対ギリシャ戦を視聴するためのVPNステップバイステップガイド

NordVPN

ダウンロード＆インストール ： ExpressVPN など信頼できるVPN（GOALのガイドはこちら）に登録し、アプリをインストール。 アプリを開き、試合が配信されている国の サーバーに接続します 。 キャッシュクリア： 以前の位置情報がブラウザに残っている場合があります。変更を反映させるため、クッキーを削除するかブラウザを更新してください。 ストリーミングを開始： 放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。

大画面で視聴する方法

スマホやPCでも視聴できますが、大画面の方が迫力があります。テレビでVPNを使う方法は以下です：

スマートテレビ＆Fire Stick： Androidベースのテレビや Fire TV Stick 、 Chromecast with Google TV では、標準のVPNアプリが利用可能です。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、スマートフォンと同じようにログインして接続するだけです。

Apple TV、Roku、ゲーム機 ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いので、 Smart DNS （VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやパソコンから ミラーリング／キャスト しましょう。

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