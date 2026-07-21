バレー女子 日本対ブラジルの通算対戦成績は？過去の勝敗・直近結果まとめ

バレーボール女子日本代表は、国際大会でブラジル代表とたびたび対戦してきた。ブラジルは世界トップクラスの実力を誇る強豪国であり、日本にとっては毎回大きな試金石となる相手だ。

本記事では、バレー女子日本代表とブラジル代表の通算対戦成績を紹介する。

バレー女子 日本対ブラジルの通算対戦成績は？

バレーボール女子日本代表の対ブラジル戦における通算対戦成績は、2026年7月13日時点で46勝99敗となっている。

ブラジルは女子バレー界でも世界トップクラスの実力を誇る強豪国であり、日本にとっては長年にわたって大きな壁となってきた相手だ。2007年時点では対ブラジル戦19連敗を記録するなど、苦しい時期もあった。

一方で、近年は日本がブラジルを相手に印象的な勝利を挙げる試合もある。2024年ネーションズリーグ準決勝では、当時世界ランキング1位のブラジルにフルセットの末に勝利し、日本女子として初の決勝進出を果たした。

直近では、2026年のネーションズリーグ予選ラウンドでブラジルと対戦し、日本はセットカウント1-3で敗戦。この結果も含めた通算成績が46勝99敗となっている。

項目 内容 対戦カード バレーボール女子日本代表 vs ブラジル代表 通算対戦成績 日本の46勝99敗 記録時点 2026年7月13日時点 直近の主な対戦 2026年ネーションズリーグ予選ラウンド 直近の結果 日本 1-3 ブラジル 近年の主な勝利 2024年ネーションズリーグ準決勝で日本が3-2勝利 備考 ブラジルは日本にとって長年の強豪相手

バレー女子 日本対ブラジルの日程は？

バレーボール女子日本代表「火の鳥NIPPON」は、2026年ネーションズリーグ決勝ラウンド準々決勝でブラジル代表と対戦する。

試合は日本時間2026年7月22日(水)20:30開始予定。会場は中国・マカオのマカオ東アジア競技大会体育館となっている。

日本は予選ラウンドを突破し、準々決勝で再びブラジルと激突する。ブラジルは世界トップクラスの強豪国であり、日本にとっては決勝ラウンド初戦から大きな山場となる一戦だ。

項目 内容 試合 日本代表 vs ブラジル代表 大会 ネーションズリーグ2026 決勝ラウンド準々決勝 日程 2026年7月22日(水) 試合開始 20:30(日本時間) 会場 マカオ東アジア競技大会体育館 開催地 中国・マカオ

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子決勝ラウンドはどこで見られる？テレビ中継・配信情報

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子決勝ラウンドは、地上波テレビ中継およびインターネット配信で視聴できる。女子日本代表は予選ラウンドを6位で突破し、準々決勝で予選3位のブラジル代表と激突する。

日本代表対ブラジル代表は、日本時間2026年7月22日(水)20:30に開始予定。地上波ではTBS系列が20:10から放送を行い、栗原恵氏が解説、熊崎風斗アナウンサーが実況、御手洗菜々アナウンサーが番組進行を務める。

オンラインでは『U-NEXT』が女子日本戦をライブ配信する予定。31日間無料トライアルの対象で、日本語実況・解説付きで楽しめる。また、『Volleyball TV(VBTV)』では大会全試合が配信される。

サービス・放送局 視聴方法 主な内容 TBS系列 地上波テレビ 7月22日(水)20:10放送開始

解説：栗原恵／実況：熊崎風斗／アナウンサー：御手洗菜々 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット配信 ライブ配信

日本語実況・解説付き Volleyball TV(VBTV) ネット配信 海外勢同士の試合も視聴可能

英語実況が中心

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

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また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。