2025/26シーズンが終了。PSVは3年連続でリーグ優勝し、フェイエノールトも苦戦しながらチャンピオンズリーグ出場権を得た。Voetbalzone編集部はエールディヴィジの活躍選手を選出。

選考対象は出場時間1800分（20試合フル出場）以上。さらに、控え選手によるベストイレブンも選出しました。

ゴールマウスには、PSVからレンタル中のスパルタGKジョエル・ドロメル。11試合で無失点を記録した。右SBは安定したバート・ファン・ルーイ。CBはジェルディ・スホーテン（PSV）、渡辺剛（フェイエノールト）、マウロ・ジュニオール（PSV）が堅守を築く。

中盤はダーク・ネヤスミッチとジョーイ・フェールマンがボランチに入り、その前に年間最優秀選手のイスマエル・サイバリが位置する。モロッコ代表は今季15得点8アシストをマークした。

前線は右ウイングのグース・ティル（PSV）、上田綾瀬（フェイエノールト）、ミカ・ゴッツ（アヤックス）が得点を量産。年間最優秀監督にはテルスターのアンソニー・コレイア監督が選ばれた。

VZ年間ベストイレブン：ジョエル・ドロメル（スパルタ・ロッテルダム）、バート・ファン・ロイ（FCトゥウェンテ）、ジャーディ・スハウトン（PSV）、渡辺剛（フェイエノールト）、マウロ・ジュニオール（PSV）； ダルコ・ネヤシュミッチ（NECナイメーヘン）、イスマエル・サイバリ（PSV）、ジョーイ・フェールマン（PSV）；グース・ティル（PSV）、上田綾瀬（フェイエノールト）、ミカ・ゴッツ（アヤックス）。

控え：ゴンサロ・クレタス（NECナイメヘン）、ユーリ・バアス（アヤックス）、ディース・ヤンセ（フローニンゲン）、マッツ・ロッツ（トゥウェンテ）、スフィアン・エル・カルワニ（ユトレヒト）； 佐野薫大（NEC）、スヴェン・マイナンス（AZ）、ティヤロン・シェリー（NEC）、アニス・ハジ・ムッサ（フェイエノールト）、ヤコブ・トレンスコウ（ヘーレンフェーン）、トロイ・パロット（AZ）。