「Voetbalzone」今週のベストイレブン：ロナルド・クーマン・ジュニアがエールディヴィジの歴史に名を刻む

「VriendenLoterij エールディヴィジ」第34節が終了。PSVはFCトゥウェンテを圧倒し、フェイエノールトはPECズヴォレのアウェイで勝利。アヤックスはSCヘーレンフェーンと引き分けた。今週末の活躍選手を紹介！

今週はフェイエノールトとPSVから1名ずつ、ノア・フェルナンデスとアニス・ハジ・ムッサが日曜の試合で「VZ週間ベストイレブン」に選ばれた。アヤックスはフリースラントで引き分け、欧州カップ戦出場権はプレーオフに持ち越し。

注目選手

ロナルド・クーマン・ジュニアも選出。オランダ代表監督の息子は、シーズン通じて好守を連発し、日曜のFCヴォレンダム戦ではPKを決めてテルスターの残留を決定した。

ナイメーヘンではノエ・ルブレトンが2得点を挙げ、NECが勝利。フランスU-21代表のこのウイングは、将来的にクラブに多額の移籍金をもたらす可能性がある。

VZ今週のベストイレブン：ロナルド・クーマン・ジュニア（テルスター）、オリバー・ブラウデ（SCヘーレンフェーン）、サム・カーステン（SCヘーレンフェーン）、ダニー・バッカー（テルスター）、アーサー・ザグレ（エクセルシオール・ロッテルダム）； ノア・フェルナンデス（PSV）、スヴェン・マイナンス（AZ）、ジヴァイ・ゼキエル（FCユトレヒト）；アニス・ハジ・ムッサ（フェイエノールト）、ムッサ・スマノ（NACブレダ）、ノエ・ルブレトン（NECナイメーヘン）。