「Voetbalzone」今週のベストイレブン：このGKはアヤックス、フェイエノールト、PSVが注目している。

フレンド・ロテリー・エールディヴィジ第32節が終了。ライバルが勝ち点を落とす中、フェイエノールトはフォルトゥナ・シッタルトに勝利し、週末の勝者となった。活躍した選手を紹介！

この終盤の勝利で、ロッテルダムのチームはチャンピオンズリーグの直接出場権に大きく前進した。中盤を支配したウサマ・タルガリンは、日曜のフェイエノールトで最も輝いた。

注目選手

批判を受けることが多いアントン・ガエイも、土曜のPSV戦（2-2）でアヤックスで存在感を示した。チームメイトのミカ・ゴッツと共に最大の脅威となった。

SCヘーレンフェーンの才能あるGKベルント・クラバーボーアは、アヤックス、フェイエノールト、PSVにとって興味深い選択肢となるだろう。FCヴォレンダム戦（0-2で勝利）では、この20歳のGKが数々の見事なセーブで無失点を守り抜いた。

VZ今週のベストイレブン：ベルント・クラバーボーア（SCヘーレンフェーン）、アントン・ガエイ（アヤックス）、 カスパー・ウィデル（エクセルシオール）、アンセルモ・ガルシア・マクナルティ（PECズヴォレ）、ヴァシリオス・ザガリディス（SCヘーレンフェーン）；ウサマ・タルガリン（フェイエノールト）、ヴィクター・エドヴァルセン（ゴー・アヘッド・イーグルス）、ジヴァイ・ゼキエル（FCユトレヒト）； デレンシリ・サンチェス・フェルナンデス（エクセルシオール）、トビアス・ラウリツェン（スパルタ・ロッテルダム）、ミカ・ゴッツ（アヤックス）。