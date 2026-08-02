



エールディビジ全18クラブはすでに、2026-27シーズンの新ユニフォームを発表している。VZのユニフォーム特集では、すべてのホーム&アウェーユニフォームを一覧でチェックできる。

ADOデン・ハーグ

ホーム

ADO Den Haag

アウェー

ADO Den Haag

アヤックス

ホーム

Ajax

アウェー

Ajax

サードユニフォーム

Ajax

AZ

ホーム

AZ

アウェー

AZ

SCカンブール

ホーム

SC Cambuur

アウェー

Cambuur

エクセルシオール・ロッテルダム

ホーム

Excelsior

アウェー

Excelsior

FCトゥウェンテ

ホーム

FC Twente

アウェー

FC Twente

サードユニフォーム

FC Twente

FCユトレヒト

ホーム

FC Utrecht

アウェー

FC Utrecht

フェイエノールト

ホーム

Feyenoord

アウェー

Feyenoord

サードユニフォーム

Feyenoord

フォルトゥナ・シッタート

ホーム

Fortuna Sittard

アウェー

Fortuna Sittard

ゴー・アヘッド・イーグルス

ホーム

Go Ahead Eagles

アウェー

Go Ahead Eagles

FCフローニンゲン

ホーム

FC Groningen

アウェー

FC Groningen

scヘーレンフェーン

ホーム

sc Heerenveen

アウェー

sc Heerenveen

NEC

ホーム

NEC

アウェー

NEC

サードユニフォーム

NEC

4日間行進用ユニフォーム

NEC

PECズヴォレ

ホーム

PEC Zwolle

アウェー

PEC Zwolle

PSV

ホーム

PSV

アウェー

PSV

サードユニフォーム

PSV

スパルタ・ロッテルダム

ホーム

Sparta Rotterdam

アウェー

Sparta Rotterdam

サードユニフォーム

Sparta Rotterdam

テルスター

ホーム

Telstar

アウェー

Telstar

ヴィレムII

ホーム

Willem II

アウェー

Willem II



