Goal.com
ライブ
Youri Baas, Guus Til, Luciano Valente (nieuwe shirts)IMAGO/Voetbalzone

翻訳者：

『Voetbalzone』の2026-27シーズン・エールディヴィジユニフォーム特集

特集＆コラム
デン・ハーグ
アヤックス
AZアルクマール
カンブール
エクセルシオール
トゥウェンテ
ユトレヒト
フェイエノールト
フォルトゥナ・シッタート
ゴー・アヘッド・イーグルス
フローニンゲン
ヘーレンフェーン
NECナイメヘン
ズヴォレ
PSVアイントホーフェン
スパルタ・ロッテルダム
テルスター
ヴィレムII
エールディビジ


エールディビジの全18クラブは、すでに2026-27シーズンの新ユニフォームを発表している。VZのシャツパレードでは、すべてのホーム用とアウェー用ユニフォームを見やすく一覧で確認できる。

ADOデン・ハーグ

ホーム

ADO Den Haag (thuis)ADO Den Haag

アウェー

ADO Den Haag uitshirtADO Den Haag

アヤックス

ホーム

Ajax thuisshirtAjax

アウェー

Ajax uitshirtAjax

サードユニフォーム

Ajax (derde shirt)Ajax

AZ

ホーム

AZ thuisshirtAZ

アウェー

AZ (uitshirt)AZ

SCカンブール

ホーム

SC Cambuur thuisshirtSC Cambuur

アウェー

Cambuur uitshirtCambuur

エクセルシオール・ロッテルダム

ホーム

Excelsior thuisshirtExcelsior

アウェー

Excelsior uitshirtExcelsior

FCトゥウェンテ

ホーム

FC Twente (thuisshirt)FC Twente

アウェー

FC Twente uitshirtFC Twente

サードユニフォーム

FC Twente derde shirtFC Twente

FCユトレヒト

ホーム

FC Utrecht thuisshirtFC Utrecht

アウェー

FC Utrecht (uit)FC Utrecht

フェイエノールト

ホーム

Feyenoord thuisshirtFeyenoord

アウェー

Feyenoord uitshirtFeyenoord

サードユニフォーム

Feyenoord (derde shirt)Feyenoord

フォルトゥナ・シッタート

ホーム

Fortuna Sittard (thuis)Fortuna Sittard

アウェー

Fortuna Sittard uitshirtFortuna Sittard

ゴー・アヘッド・イーグルス

ホーム

Go Ahead Eagles thuisshirtGo Ahead Eagles

アウェー

Go Ahead Eagles uitshirtGo Ahead Eagles

FCフローニンゲン

ホーム

FC Groningen (thuis)FC Groningen

アウェー

FC Groningen (uit)FC Groningen

scヘーレンフェーン

ホーム

sc Heerenveen thuisshirtsc Heerenveen

アウェー

sc Heerenveen uitshirtsc Heerenveen

NEC

ホーム

NEC thuisshirtNEC

アウェー

NEC uitshirtNEC

サードユニフォーム

NEC derde shirtNEC

4日間行進シャツ

NEC (vierdaagse shirt)NEC

PECズヴォレ

ホーム

PEC Zwolle thuisshirtPEC Zwolle

アウェー

PEC Zwolle uitshirtPEC Zwolle

PSV

ホーム

PSV thuisshirtPSV

アウェー

PSV (uitshirt)PSV

サードユニフォーム

PSV derde shirtPSV

スパルタ・ロッテルダム

ホーム

Sparta thuisshirtSparta Rotterdam

アウェー

Sparta uitshirtSparta Rotterdam

サードユニフォーム

Sparta derde shirtSparta Rotterdam

テルスター

ホーム

Telstar thuisshirtTelstar

アウェー

Telstar uitshirtTelstar

ヴィレムII

ホーム

Willem II thuisshirtWillem II

アウェー

Willem II uitshirtWillem II


広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー