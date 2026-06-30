Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Youri Baas, Guus Til, Luciano Valente (nieuwe shirts)IMAGO/Voetbalzone

翻訳者：

「Voetbalzone」による2026/27シーズンのエールディヴィジ・ユニフォーム特集

特集＆コラム
デン・ハーグ
アヤックス
AZアルクマール
カンブール
エクセルシオール
トゥウェンテ
ユトレヒト
フェイエノールト
フォルトゥナ・シッタート
ゴー・アヘッド・イーグルス
フローニンゲン
ヘーレンフェーン
NECナイメヘン
ズヴォレ
PSVアイントホーフェン
スパルタ・ロッテルダム
テルスター
ヴィレムII
エールディビジ

エールディヴィジのクラブは2026/27シーズンの準備を始め、新しいユニフォームを順次発表している。VZの「シャツパレード」では、各クラブのホームとアウェイユニフォームをまとめて紹介。新ユニフォームが発表され次第、この記事は随時更新される。

ADOデン・ハーグ

ホーム

ADO Den Haag (thuis)ADO Den Haag

アウェイ

ADO Den Haag uitshirtADO Den Haag

アヤックス

サードユニフォーム

Ajax (derde shirt)Ajax

AZアウェイ

アウェイ

AZ (uitshirt)AZ

SCカンブール

ホーム

SC Cambuur thuisshirtSC Cambuur

エクセルシオール・ロッテルダム

アウェイユニフォーム

Excelsior uitshirtExcelsior

FCトゥエンテ

ホーム

FC Twente (thuisshirt)FC Twente

FCユトレヒト

アウェイ

FC Utrecht (uit)FC Utrecht

フェイエノールト（ホーム）

ホーム

Feyenoord thuisshirtFeyenoord

サードユニフォーム

Feyenoord (derde shirt)Feyenoord

フォルトゥナ・シッタルト

ホーム

Fortuna Sittard (thuis)Fortuna Sittard

ゴー・アヘッド・イーグルス

ホーム

Go Ahead Eagles thuisshirtGo Ahead Eagles

アウェイ

Go Ahead Eagles uitshirtGo Ahead Eagles

FCフローニンゲン

ホーム

FC Groningen (thuis)FC Groningen

アウェイ

FC Groningen (uit)FC Groningen

SCヘーレンフェーン

ホーム

sc Heerenveen thuisshirtsc Heerenveen

NEC

4日間限定シャツ

NEC (vierdaagse shirt)NEC

PECズヴォレ

アウェイ

PEC Zwolle uitshirtPEC Zwolle

PSVアウェー

アウェイ

PSV (uitshirt)PSV

サードユニフォーム

PSV derde shirtPSV

スパルタ・ロッテルダム

テルスター

ウィレムII

広告