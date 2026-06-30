エールディヴィジのクラブは2026/27シーズンの準備を始め、新しいユニフォームを順次発表している。VZの「シャツパレード」では、各クラブのホームとアウェイユニフォームをまとめて紹介。新ユニフォームが発表され次第、この記事は随時更新される。

ADOデン・ハーグ

ホーム

ADO Den Haag

アウェイ

ADO Den Haag

アヤックス

サードユニフォーム

Ajax

AZアウェイ

アウェイ

AZ

SCカンブール

ホーム

SC Cambuur

エクセルシオール・ロッテルダム

アウェイユニフォーム

Excelsior

FCトゥエンテ

ホーム

FC Twente

FCユトレヒト

アウェイ

FC Utrecht

フェイエノールト（ホーム）

ホーム

Feyenoord

サードユニフォーム

Feyenoord

フォルトゥナ・シッタルト

ホーム

Fortuna Sittard

ゴー・アヘッド・イーグルス

ホーム

Go Ahead Eagles

アウェイ

Go Ahead Eagles

FCフローニンゲン

ホーム

FC Groningen

アウェイ

FC Groningen

SCヘーレンフェーン

ホーム

sc Heerenveen

NEC

4日間限定シャツ

NEC

PECズヴォレ

アウェイ

PEC Zwolle

PSVアウェー

アウェイ

PSV

サードユニフォーム

PSV

スパルタ・ロッテルダム

テルスター

ウィレムII