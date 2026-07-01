エールディヴィジのクラブは2026/27シーズンの準備を始め、新しいユニフォームを順次発表している。VZの「シャツパレード」では、各クラブのホームとアウェイユニフォームをまとめて紹介する。新しいユニフォームが発表され次第、この記事は随時更新される。
ADOデン・ハーグ
ホームADO Den Haag
アウェイADO Den Haag
アヤックス
サードユニフォームAjax
アズ
アウェイAZ
SCカンブール
ホームSC Cambuur
エクセルシオール・ロッテルダム
ホームExcelsior
アウェイExcelsior
FCトゥエンテ
ホームFC Twente
FCユトレヒト
アウェイFC Utrecht
フェイエノールト
ホームFeyenoord
サードユニフォームFeyenoord
フォルトゥナ・シッタルト
ホームFortuna Sittard
ゴー・アヘッド・イーグルス
ホームGo Ahead Eagles
アウェイGo Ahead Eagles
FCフローニンゲン
ホームFC Groningen
アウェイFC Groningen
SCヘーレンフェーン
ホームsc Heerenveen
NEC
4日間限定シャツNEC
PECズヴォレ
アウェイPEC Zwolle
PSVアウェー
アウェイPSV
サードユニフォームPSV
スパルタ・ロッテルダム
テルスター
ヴィレムII
ホームWillem II