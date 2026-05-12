Voetbalzoneでは新しいインターンを募集しています！（短大卒以上）

2026/27シーズン前半戦に向け、Voetbalzoneではチーム強化のため熱意ある学生3名を再募集します。動画・ソーシャルメディア部門または編集部門でサポートするインターンを募集しています。
応募条件
-2026年9月開始；
週40時間、5ヶ月以上
-充実したインターンシップ手当；
勤務時間は変動あり（夜間・週末の勤務も場合によりあり）；
-メディア関連の短大・大学課程を修了していること；
-実務型インターンシップのみ。
映像部門の業務例
・Voetbalzone.nl、Instagram、Facebook、X、YouTube、TikTok向けコンテンツ制作
- 撮影日のサポート、またはカメラを持って現場へ出向くこと；
- 動画の（仮）編集；
- 字幕作成（ラフ版）；
- 各チャンネルへの投稿管理；
- 新しいプロジェクトを企画・開発するチャンスあり。
ソーシャルメディア部門の業務例
- コンテンツ制作（Voetbalzone.nl、Instagram、Facebook、TikTok、YouTube）；
- 広告文・投稿・キャプション作成
- 撮影日のサポート；
- Voetbalzone.nl向けの新しいプロジェクトやチャネルを企画・開発する機会。
スキル
- 撮影・照明・音響・編集の基礎知識
・Adobe Premiereの基礎的な使用経験があれば尚可
- ソーシャルメディアへの親和性
- 自主的に行動できる
- 創造性
- 几帳面
編集部の業務例
サッカー界の最新動向を伝えるニュース記事や試合レポートを執筆していただきます。
幅広い読者へ中立的で簡潔、親しみやすい文章を書きます。背景取材や現地インタビューを通じて、編集者としての視野を広げる機会も得られます。
スキル
- 非常に丁寧な仕事ぶり
- サッカーに精通しており、歩く百科事典のよう；
- コミュニケーション能力が高く、チームプレーに長けていること；
- 迅速かつ正確に業務を遂行できる；
- ストレスに強く、柔軟性があり、自主的で意欲的であること；
- 英語で流暢に会話・文章を扱えること；
- 毎日サッカーニュースのアイデアを提案できる方。
お問い合わせ
あなたが求めるインターンですか？2026年6月1日までに履歴書・志望動機書・作品サンプルを wessel.antes@footballco.com へメールしてください。