Voetbalzoneでは新しいインターンを募集しています！（短大卒以上）

2026/27シーズン前半戦に向け、Voetbalzoneではチーム強化のため熱意ある学生3名を再募集します。動画・ソーシャルメディア部門または編集部門でサポートするインターンを募集しています。

応募条件

-2026年9月開始；

週40時間、5ヶ月以上

-充実したインターンシップ手当；

勤務時間は変動あり（夜間・週末の勤務も場合によりあり）；

-メディア関連の短大・大学課程を修了していること；

-実務型インターンシップのみ。

映像部門の業務例

・Voetbalzone.nl、Instagram、Facebook、X、YouTube、TikTok向けコンテンツ制作

- 撮影日のサポート、またはカメラを持って現場へ出向くこと；

- 動画の（仮）編集；

- 字幕作成（ラフ版）；

- 各チャンネルへの投稿管理；

- 新しいプロジェクトを企画・開発するチャンスあり。

ソーシャルメディア部門の業務例

- コンテンツ制作（Voetbalzone.nl、Instagram、Facebook、TikTok、YouTube）；

- 広告文・投稿・キャプション作成

- 撮影日のサポート；

- Voetbalzone.nl向けの新しいプロジェクトやチャネルを企画・開発する機会。

スキル

- 撮影・照明・音響・編集の基礎知識

・Adobe Premiereの基礎的な使用経験があれば尚可

- ソーシャルメディアへの親和性

- 自主的に行動できる

- 創造性

- 几帳面

編集部の業務例

サッカー界の最新動向を伝えるニュース記事や試合レポートを執筆していただきます。

幅広い読者へ中立的で簡潔、親しみやすい文章を書きます。背景取材や現地インタビューを通じて、編集者としての視野を広げる機会も得られます。

スキル

- 非常に丁寧な仕事ぶり

- サッカーに精通しており、歩く百科事典のよう；

- コミュニケーション能力が高く、チームプレーに長けていること；

- 迅速かつ正確に業務を遂行できる；

- ストレスに強く、柔軟性があり、自主的で意欲的であること；

- 英語で流暢に会話・文章を扱えること；

- 毎日サッカーニュースのアイデアを提案できる方。

お問い合わせ

あなたが求めるインターンですか？2026年6月1日までに履歴書・志望動機書・作品サンプルを wessel.antes@footballco.com へメールしてください。