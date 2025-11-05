【2025年最新】動画配信サービスのおすすめ比較｜無料で見られる配信サービスは？

通勤中や就寝前、いつでも手軽に映画やドラマを視聴できる動画配信サービス(VOD)は、現代のライフスタイルに欠かせない存在となっている。
本記事では、おすすめの動画配信サービス、無料視聴ができる動画配信サービスについて紹介する。
動画配信サービス(VOD)は無料で見れる？
動画配信サービス(VOD:Video On Demand)は、映画やドラマ、アニメ、スポーツ中継など、多彩なジャンルの映像をいつでも楽しめるエンタメの定番となった。なかでも「無料で見られるVOD」は、初めて利用する人や気軽に試したい人に人気が高い。
VODを無料で楽しむ方法は大きく分けて2つある。ひとつは広告付きで一部コンテンツを無料配信する「AVOD(広告型VOD)」、もうひとつは新規登録者限定で提供される「無料トライアル期間」を活用する方法だ。前者ではTVerやABEMA、Leminoなどが代表的で、視聴中に広告が流れる代わりに料金は一切かからない。後者ではU-NEXTやAmazonプライム・ビデオ、dアニメストアなどが一定期間、すべての機能を無料で体験できる。
ただし、「無料」とはいえ注意点もある。無料トライアルは期間終了後に自動で有料プランへ移行するため、継続を希望しない場合は解約手続きを忘れないことが重要。また、無料期間中でも新作映画など一部の有料コンテンツ(レンタル・PPV)は追加課金の対象となる。
無料で利用できるおすすめの動画配信サービスは？
動画配信サービス(VOD)の多くは月額制のサブスクリプション型だが、初回登録者向けの「無料トライアル期間」を活用すれば、一定期間は完全無料で利用できる。映画・ドラマ・アニメ・スポーツなど、幅広いジャンルをお試しで視聴できるため、気になるサービスの使い心地をチェックするのに最適だ。
中でも人気が高いのが、国内最大級の配信本数を誇るU-NEXTや、Amazonのプライム特典も利用できるAmazonプライム・ビデオ。さらに、韓流・音楽ライブに強いLeminoや、アニメ専門のdアニメストアなど、ジャンル特化型サービスも充実している。
これらの無料期間を上手に使い分ければ、1円もかけずに数ヶ月間エンタメを楽しむことも可能。ただし、無料期間終了後は自動的に有料プランへ移行するため、継続を希望しない場合は解約手続きを忘れずに行おう。
|サービス名
|無料期間
|主な特徴
|U-NEXT
|31日間
|見放題作品数が国内最多。登録時に600円分のポイントが付与され、有料作品にも利用可能。
|Amazonプライム・ビデオ
|30日間
|映画やアニメ、オリジナル作品が豊富。プライム配送や音楽特典も同時に利用できる。
|Lemino
|31日間
|韓流や音楽ライブに強く、無料版(Leminoフリー)では広告付きで一部作品が視聴可能。
|dアニメストア
|31日間
|アニメ特化型VOD。ブラウザ登録で31日間、アプリ登録では14日間の無料期間。
|DMM TV
|14日間
|アニメ・バラエティ・2.5次元作品が充実。無料体験でDMMポイント特典もあり。
おすすめの動画配信サービス一覧
映画やドラマ、アニメ、スポーツ中継など、さまざまなジャンルの映像コンテンツを楽しめる動画配信サービス(VOD)は、いまや生活の一部となりつつある。各サービスは独自の強みを持っており、「コスパ重視」「作品ラインナップ」「無料体験の有無」など、目的に合わせた選び方が重要だ。
例えば、U-NEXTは日本国内最大級の見放題作品数を誇り、映画・ドラマ・アニメに加え、雑誌やマンガの読み放題も利用できる万能型のVODだ。一方、Amazonプライム・ビデオは月額600円(税込)で、プライム配送特典やAmazon Musicなど他のサービスも併用できる圧倒的コスパの高さが魅力。また、スポーツを中心に楽しみたいなら、欧州サッカーやF1などを配信するDAZNが最有力候補になる。
アニメや韓流作品を中心に楽しみたい層には、dアニメストアやLeminoプレミアムがおすすめ。特にLeminoは無料版でも広告付きで視聴でき、初めてVODを試す人にもハードルが低い。また、WOWOWオンデマンドはCL(チャンピオンズリーグ)や音楽ライブを高画質で楽しめるプレミアム志向のサービスとして注目を集めている。
以下では、代表的なVODサービスの月額料金・無料体験期間・配信ジャンルを一覧で紹介。利用スタイルに合った最適なプランを見つけよう。
- U-NEXT(ユーネクスト)
月額料金: 2,189円(税込)
無料体験: 31日間
特徴: 国内最多の見放題作品数を誇り、映画・ドラマ・アニメ・韓流・バラエティなどあらゆるジャンルを網羅。登録時に600円分のポイントがもらえ、有料作品にも利用できる。
- Amazonプライム・ビデオ
月額料金: 600円(税込)
無料体験: 30日間
特徴: 映画やアニメに加え、オリジナル作品も充実。プライム会員特典として配送・音楽・電子書籍などのサービスも利用可能で、コスパ最強のVOD。
- Lemino(レミノ)
月額料金: 990円(税込)
無料体験: 初月無料
特徴: 韓国ドラマやアジア作品、音楽ライブの独占配信が豊富。無料版(Leminoフリー)では広告付きで一部作品が視聴できる。
- Hulu(フールー)
月額料金: 1,026円(税込)
無料体験: なし
特徴: 国内ドラマや日テレ系番組の見逃し配信に強く、海外ドラマも豊富。FOXやHBO系作品を楽しみたい人におすすめ。
- Apple TV+
月額料金: 900円(税込)
無料体験: 7日間
特徴: Apple制作のオリジナル作品を中心に展開。クオリティ重視の映画やドラマを求めるユーザーに最適。
- WOWOWオンデマンド
月額料金: 2,530円(税込)
無料体験: なし
特徴: CL(チャンピオンズリーグ)やEL(ヨーロッパリーグ)、F1などスポーツ配信が充実。音楽ライブやオリジナルドラマも高画質で楽しめる。
- dアニメストア
月額料金: 550円(税込)
無料体験: 31日間
特徴: アニメ特化型VODで、テレビアニメ・劇場版・2.5次元舞台まで幅広く配信。ブラウザ登録で31日間の無料体験が可能。
- DMM TV
月額料金: 550円(税込)
無料体験: 14日間
特徴: アニメを中心に舞台・特撮・グラビアなど多彩なジャンルを展開。無料体験ではDMMポイント特典も付与される。
- DAZN(ダゾーン)
月額料金: 4,200円(税込)
無料体験: なし
特徴: スポーツ特化型VOD。サッカー、野球、F1、格闘技など、世界中の試合を年間1万試合以上ライブ配信。
- ABEMAプレミアム
月額料金: 1,080円(税込)
無料体験: なし
特徴: 格闘技(RIZIN・K-1)、麻雀、K-POPライブなど、ライブ系コンテンツが中心。無料版でも多くの番組が視聴可能。
各サービスは配信ジャンルや価格帯が異なるため、利用目的に合わせて選ぶのがポイントだ。無料体験をうまく使えば、コストをかけずに複数のVODを比較することもできる。
※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
※本記事に掲載されている配信情報は2025年11月4日時点のものです。※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。