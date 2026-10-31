2026年7月より待望の放送が開始され、前作を凌ぐスケールで社会現象を巻き起こしている大ヒットドラマの続編『VIVANT 2（シーズン2）』。「前作の謎がどう回収されるのか」「最新話を見逃してしまった」「最初から一気見して追いつきたい」と気になっている人も多いだろう。

本記事では、『VIVANT 2』を全話見放題で視聴できる唯一の方法と、NetflixやTVerとの配信状況の違いを徹底解説する。あらすじや全24話の放送スケジュール、無料トライアルの失敗しない活用法まで網羅しているため、この記事を読むだけで『VIVANT 2』の視聴に関するすべての疑問が解決するはずだ。

『VIVANT 2』を全話見放題で視聴できるのは「U-NEXT」のみ

『VIVANT 2』の第1話から最新話まで全話見放題で視聴できるプラットフォームは「U-NEXT」のみである。

本作はTBS系列の日曜劇場枠で放送されている超大作であり、制作費やスケールの大きさから動画配信の権利も厳格に管理されている。公式の見逃し配信サービスとして「TVer」や「TBS FREE」も存在するが、これらは「最新話のみ」「放送終了後から1週間限定」の配信しか行われていない。

つまり、放送から1週間以上経過してしまった過去のエピソードや、第1話から一気に追いつきたいと考えている視聴者にとって、TVerは最適な選択肢とは言えない。

「SNSで話題になっているのを見て途中から見たくなった」「録画を忘れて数話見逃してしまった」というユーザーが『VIVANT 2』をストレスなく全話視聴するためには、TBS作品の独占配信権を持つU-NEXTを利用することが唯一にして最適な方法である。U-NEXTであれば、初回登録時に付与される31日間の無料トライアル期間を利用することで、実質無料で全話を視聴することが可能となる。

『VIVANT 2』の動画配信サービス状況比較表

現在、国内で利用可能な主要動画配信サービス（VOD）における『VIVANT 2』の配信状況は以下の通りである。

サービス 配信状況 月額料金（税込） 無料トライアル期間 U-NEXT 〇（独占見放題） 2,189円 31日間 TVer △（最新話のみ1週間） 無料 なし Netflix ×（配信なし） 790円〜 なし Amazonプライムビデオ ×（配信なし） 600円 30日間 Hulu ×（配信なし） 1,026円 なし FODプレミアム ×（配信なし） 976円 なし

NetflixやAmazonプライムビデオでの配信予定はあるか？

今後『VIVANT 2』がNetflixやAmazonプライムビデオなどの他社プラットフォームで月額見放題の対象として配信される可能性は低いだろう。

これは、TBSとU-NEXTの資本・業務提携の歴史に起因しており、かつてTBS系列のドラマは「Paravi（パラビ）」という独自の配信サービスで独占配信されていたが、Paraviは2023年7月にU-NEXTとサービスを統合。この統合により、現在TBSの日曜劇場枠をはじめとする主要ドラマの独占見放題配信権は、すべてU-NEXT（旧Paravi枠）に集約されている。

過去の一部の旧作ドラマがNetflixなどで数年後に配信されるケースはゼロではないが、現在進行形で放送中の最新作が他社にライセンスアウトされることは考えにくい。「いつかNetflixやAmazonプライムで配信されるのを待つ」という選択は時間的なロスが大きいため、素直にU-NEXTの無料トライアルを活用することが、最も合理的で確実な視聴手段である。

U-NEXTで『VIVANT 2』を無料視聴する手順とメリット

『VIVANT 2』を視聴するためにU-NEXTを選ぶべき理由は、単に「独占配信だから」という理由だけではない。U-NEXTのシステムを理解し活用することで、視聴体験は劇的に向上する。

31日間無料トライアルの仕組みと注意点

U-NEXTの最大の強みは、初回登録ユーザーに提供される「31日間の無料トライアル」である。登録日から31日間は、月額2,189円（税込）のサービスが完全に無料で利用できる。この期間内に解約手続きを完了させれば、違約金やシステム利用料などの請求は一切発生しない。

さらに、無料トライアル登録時には500円分のU-NEXTポイントが付与される。このポイントは『VIVANT 2』の視聴自体（見放題対象）には消費しないが、U-NEXT内で配信されている最新映画のレンタルや、原作小説、関連書籍の電子書籍購入に充てることができる。

注意点として、無料期間は「登録日を1日目として31日間」であるため、月の途中で登録しても損をする仕組みではない。ただし、無料期間終了後は自動的に有料会員へと移行し、毎月1日に月額料金が発生する。そのため、完全無料で楽しみたい場合は、スマートフォンのカレンダーアプリ等に「30日目の日付」をリマインダー設定しておくことを強く推奨する。

シーズン1やサイドストーリーも完全網羅

(C)U-NEXT

『VIVANT 2』を120%楽しむためには、前作であるシーズン1の復習が不可欠である。U-NEXTでは、2023年に社会現象を巻き起こした『VIVANT』シーズン1が全話見放題で配信されているだけでなく、本編では語られなかった登場人物の背景を掘り下げるスピンオフコンテンツ「ドラム編」「チンギス編」なども視聴可能だ。

また、キャスト陣による撮影秘話を語る独占インタビュー映像なども豊富にラインナップされている。これらの関連コンテンツをシームレスに行き来し、作品の世界観に没入できるのは、U-NEXTならではの圧倒的な付加価値である。

【無料トライアルの登録方法】

U-NEXT

U-NEXTの無料トライアルは、手元にクレジットカードかキャリア決済対応のスマートフォンがあれば、3分程度で完了する。

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびTBS公式サイトよりご確認ください。

【無料トライアルの解約手順】

U-NEXTのウェブサイト（アプリではなくブラウザ）にログインし、メニューから「アカウント・契約」をタップ。 「契約内容の確認・解約」へと進み、利用中のサービス一覧から「解約手続きはこちら」を選択。 アンケート（任意）に回答し、解約時の注意事項に同意した上で「解約する」ボタンをタップすれば完了。

『VIVANT 2』のテレビ放送日・最終回はいつ？（全何話？）

ここでは、動画配信で最新話に追いつくにあたり、現在のテレビ放送スケジュールを把握しておきたい。

2026年7月26日スタート、2クール連続放送のスケジュール

『VIVANT 2』は、2026年7月26日（日）夜9時からTBS系列で放送がスタートした。前作を遥かに凌ぐ壮大なスケールで描かれる本作は、日本のテレビドラマとしては異例の「2クール連続放送」という枠組みが採用されている。

通常の日曜劇場は1クール（約3ヶ月、全10話程度）で完結するが、『VIVANT 2』は夏ドラマ・秋ドラマの枠を連続して使用し、全24話という長大なストーリーを展開する。この放送形態は、モンゴルをはじめとする大規模な海外ロケと、複雑に絡み合う伏線を回収するために必要な尺を確保するための措置である。

最終回（11月8日）に向けた見逃し配信の重要性

『VIVANT 2』の最終回は2026年11月8日(日)となることが発表されている。同日の24話目をもってラストとなる。

2クールという長丁場であるため、途中で人間関係や過去の伏線がわからなくなる視聴者が続出している。また、新規視聴者が「今からテレビ放送に追いつこう」と思っても、すでに十数話が進んでいる状態では録画やTVerでのキャッチアップは不可能である。最終回に向けて盛り上がりを見せるSNSの熱量に乗り遅れないためにも、U-NEXTを利用して過去エピソードを一気見しておきたい。

無料で見るならTVer・TBS FREE（最新話のみ）

過去の話数を遡る必要がなく、「直近の放送回を1話だけ見逃してしまった」というケースであれば、無料の公式キャッチアップサービスである「TVer」または「TBS FREE」の利用が適している。

配信期間（放送から1週間限定）と広告表示のデメリット

これらのサービスは会員登録不要で、アプリをダウンロードするだけですぐに視聴できる手軽さが魅力である。しかし、配信期間は「テレビ放送終了直後から、次回の放送開始直前までの約1週間限定」という厳格なルールが存在する。この期間を1分でも過ぎると動画は自動的に非公開となり、視聴できなくなる。

また、民放の無料サービスである性質上、動画の冒頭、中間、結末など複数回にわたってスキップ不可能な動画広告（CM）が挿入される。物語の緊迫したシーンで突然長時間の広告が挿入されるため、没入感を削がれるというデメリットがある。快適な視聴環境を重視するならば、完全広告なしのU-NEXTに軍配が上がる。

パンドラ・Dailymotionなど違法アップロードサイトの危険性

検索エンジンで「VIVANT 2 無料 動画」などと検索すると、海外動画共有サイトがヒットすることがある。しかし、これらのサイトにアップロードされているドラマ本編は、著作権者に無断で公開された違法動画である。

違法にアップロードされた動画と知りながらダウンロードする行為は著作権法違反に問われる可能性があるだけでなく、これらのサイトには悪質なポップアップ広告やフィッシング詐欺への誘導リンクが多数仕込まれている。再生ボタンを押しただけでランサムウェアに感染したり、個人情報を抜き取られたりするリスクが非常に高い。セキュリティの観点からも、公式な配信プラットフォーム以外での視聴は絶対に避けるべきだ。

『VIVANT 2』のあらすじ・見どころ

U-NEXT

『VIVANT 2』は、前作で残された謎を回収しつつ、さらに広大な世界へと舞台を移している。

シーズン1からの繋がりと新たなミッション

前作の最終回、乃木憂助（堺雅人）はテントの指導者であり実の父親であるノゴーン・ベキ（役所広司）に銃を向けた。表向きはベキの死をもって幕を閉じたかのように見えたが、本作の冒頭ではその「真実」がついに明かされる。

シーズン2では、自衛隊の影の諜報組織「別班」に所属する乃木のもとに、日本国家の存亡を揺るがす新たな脅威の情報がもたらされる。前作の舞台であったバルカ共和国にとどまらず、今回は東南アジアからヨーロッパ全土へと暗躍の舞台が拡大。CIAやMI6など各国の諜報機関との熾烈な情報戦が描かれ、前作以上の高度な頭脳戦とアクションが繰り広げられる。

別班（乃木）とテント残党のその後

もう一つの大きな見どころは、事実上解体されたテロ組織「テント」の残党と乃木の関係性だ。孤児院の運営など、バルカのインフラを陰で支えていたテントの機能が失われたことで、バルカ国内は再び混乱の渦に巻き込まれている。

乃木は別班としての冷徹な任務を遂行しつつも、父が愛したバルカの地を救うため、野崎守（阿部寛）率いる公安警察と時に手を組み、時に出し抜きながら、新たな巨悪「新世界秩序を掲げる謎のシンジケート」に立ち向かっていく。誰が敵で誰が味方か最後まで分からない、スリリングな人間模様は本作でも健在だ。

『VIVANT 2』の主要キャスト・相関図

本作の圧倒的なクオリティを根底で支えているのは、日本映像界のトップを走る超豪華キャスト陣の存在だ。

乃木 憂助（堺雅人） ：丸菱商事の社員という表の顔を持つ、自衛隊の秘密情報部隊「別班」のエース。

：丸菱商事の社員という表の顔を持つ、自衛隊の秘密情報部隊「別班」のエース。 野崎 守（阿部寛） ：警視庁公安部の刑事。乃木を警戒しつつも、共通の敵の前では共闘する。

：警視庁公安部の刑事。乃木を警戒しつつも、共通の敵の前では共闘する。 柚木 薫（二階堂ふみ） ：WHO（世界保健機関）の医師。乃木と深く関わり、バルカの少女ジャミーンを献身的に支える。

：WHO（世界保健機関）の医師。乃木と深く関わり、バルカの少女ジャミーンを献身的に支える。 ノコル（二宮和也） ：ベキの養子であり、テントの元ナンバー2。本作では彼が率いる新組織の動向が鍵を握る。

：ベキの養子であり、テントの元ナンバー2。本作では彼が率いる新組織の動向が鍵を握る。 ノゴーン・ベキ（役所広司） ：元公安警察であり、テントの創設者。前作での生死の真相が本作最大のミステリー。

：元公安警察であり、テントの創設者。前作での生死の真相が本作最大のミステリー。 黒須 駿（松坂桃李）：別班のメンバー。乃木の後輩であり、天才的な狙撃技術と戦闘能力を持つ。

さらにシーズン2からは、物語の鍵を握る各国の諜報員や新たな黒幕として、国際的に活躍する大物俳優の新規参戦も発表されている。別班、公安、テント残党、そして新たなシンジケートと、それぞれの所属組織と目的を意識しながら視聴することで、より深く物語を楽しむことができるだろう。

VIVANT 2視聴に関するよくある質問（FAQ）

Q. 『VIVANT 2』の地上波での再放送はある？

A. 現在のところ、地上波での定期的な再放送の予定は組まれていない。数年後に続編が作られる際や、年末年始の深夜枠で一挙放送される可能性はゼロではないが、直近で過去回を見直す確実な手段はU-NEXTによる配信のみとなっている。

Q. U-NEXTの無料トライアル期間中に解約すれば本当に料金はかからない？

A. 一切かからない。登録日から31日目の23時59分までに解約手続きを完了させれば、月額料金2,189円（税込）が引き落とされることはない。解約手続き自体もウェブ上から数分で完了するため、電話が繋がらないなどのトラブルもなく安心だ。

Q. テレビの大画面で視聴することはできる？

A. もちろん可能。U-NEXTはスマートテレビ（Android TV搭載など）をはじめ、Amazon Fire TV Stick、Chromecast、Apple TV、PlayStationなどのゲーム機に幅広く対応している。これらをテレビに接続すれば、映画館さながらの大画面と高音質で『VIVANT 2』の迫力ある映像を堪能できる。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。