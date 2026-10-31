VIVANT 2の見逃し配信はどこで見られる？無料で視聴する方法は？

前作から続く壮大なスケールと予測不能な展開で、再び大きな話題を集めているTBS系日曜劇場『VIVANT 2』。
リアルタイムでの視聴が難しい場合や、複雑なストーリーの伏線をもう一度確認したい場合、見逃し配信サービスの活用が必須となる。本記事では、『VIVANT 2』の動画を最新話から過去のエピソードまで視聴する方法と、無料で楽しむための具体的な手順を解説する。
VIVANT 2の放送はいつまで？最終回の日時は？
TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、全14話で構成される。
第1シーズンは全10話までとなる、第2シーズンは通算話数で第11話からスタート。第24話までとなり、シリーズ全体では全24話構成となる。
なお、『VIVANT 2』(第2シーズン)の最終回は、2026年11月8日(日)21:00から放送される予定となっている。
第2シーズンは2026年7月26日(日)にスタート。TBS系「日曜劇場」枠で毎週日曜21:00から放送されている。
シリーズ
話数
放送日時
第1シリーズ（全10話）
第1話～第10話
2023年7月16日 〜 2023年9月17日
第2シリーズ（全14話）
第11話～第24話
2026年7月26日 〜 2026年11月8日
VIVANT 2の最新放送予定は？
『VIVANT 2』の最新放送予定は残り2話となる。11月1日(日)に第23話を放送、翌週の8日(日)に最終回となる第24話が放送される。
話数
放送予定
放送・配信局
第23話
2026年11月1日(日)21時00分～
・TBS系列（21時00分～）
第24話(最終回)
2026年11月8日(日)21時00分～
・TBS系列（21時00分～）
VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる
TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。
『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。
また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。