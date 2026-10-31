VIVANT 2の見逃し配信はどこで見られる？無料で視聴する方法は？

前作から続く壮大なスケールと予測不能な展開で、再び大きな話題を集めているTBS系日曜劇場『VIVANT 2』。

リアルタイムでの視聴が難しい場合や、複雑なストーリーの伏線をもう一度確認したい場合、見逃し配信サービスの活用が必須となる。本記事では、『VIVANT 2』の動画を最新話から過去のエピソードまで視聴する方法と、無料で楽しむための具体的な手順を解説する。

VIVANT 2の放送はいつまで？最終回の日時は？

TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、全14話で構成される。

第1シーズンは全10話までとなる、第2シーズンは通算話数で第11話からスタート。第24話までとなり、シリーズ全体では全24話構成となる。

なお、『VIVANT 2』(第2シーズン)の最終回は、2026年11月8日(日)21:00から放送される予定となっている。

第2シーズンは2026年7月26日(日)にスタート。TBS系「日曜劇場」枠で毎週日曜21:00から放送されている。

シリーズ 話数 放送日時 第1シリーズ（全10話） 第1話～第10話 2023年7月16日 〜 2023年9月17日 第2シリーズ（全14話） 第11話～第24話 2026年7月26日 〜 2026年11月8日

VIVANT 2の最新放送予定は？

『VIVANT 2』の最新放送予定は残り2話となる。11月1日(日)に第23話を放送、翌週の8日(日)に最終回となる第24話が放送される。

話数 放送予定 放送・配信局 第23話 2026年11月1日(日)21時00分～ ・TBS系列（21時00分～）

・U-NEXT（放送終了後より配信）

・TVer（放送終了後より1週間限定配信）

・TBS Free（放送終了後より1週間限定配信） 第24話(最終回) 2026年11月8日(日)21時00分～ ・TBS系列（21時00分～）

・U-NEXT（放送終了後より配信）

・TVer（放送終了後より1週間限定配信）

・TBS Free（放送終了後より1週間限定配信）

VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

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U-NEXT

ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。