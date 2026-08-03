VIVANT2 第2話のネタバレあらすじは？第3話の見どころ・見逃し配信まとめ

日曜劇場『VIVANT2』第2話では、物語の核心に迫る新たな展開が描かれ、登場人物たちの思惑がさらに複雑に絡み合った。前作から続く壮大な世界観に加え、第2シーズンならではの謎や伏線も加わり、視聴者の考察熱も高まっている。

本記事では、『VIVANT2』第2話のあらすじを振り返るとともに、第3話の見どころ、放送・配信情報、見逃し視聴方法について紹介する。

VIVANT2 第2話のあらすじは？

『VIVANT2』第2話では、乃木憂助が拉致された黒須を含む5人の別班員を救うため、AIハヤトが犯人の可能性として提示した元公安の新庄浩太郎を追う展開が描かれた。

乃木とドラムは、キプロスで元テントのアリを拘束。尋問の末、新庄がプライベートジェットで国外へ逃亡したという情報を得る。その後、天才ハッカーの太田による調査で、新庄がタイの実業家チャッキーの別荘に潜伏していることが判明した。

乃木たちはカンボジア経由でタイへ潜入。ドラムは現地で「日本食を買っている人物」を人海戦術で探し出し、新庄の潜伏先を突き止めていく。一方、タイ警察に顔が割れている乃木は、任務遂行のために櫻井司令へ別班員の増員を要請。約束の時間にホテルの部屋を訪れた新たな別班員は、丸菱商事の長野利彦専務だった。

VIVANT2 第3話の見どころは？

『VIVANT2』第3話では、第2話のラストで明らかになった長野利彦専務の正体が大きな焦点となる。丸菱商事の専務である長野が、実は別班員だったという衝撃の事実に、乃木も驚きの表情を見せていた。

最大の見どころは、長野がどのような経緯で別班員となったのかという点だ。これまで謎とされてきた、防衛大学校卒業後の「空白の2年間」が明かされるのかにも注目が集まる。

また、別班員の拉致事件が日本国内からの指示によって動いていることも判明。乃木が長野とともに、この陰謀を操る真の黒幕へどう迫っていくのかが、第3話の重要なポイントとなる。

さらに、タイに潜伏し、別班の情報を売った新庄を拘束できるのかも見逃せない。新庄はなぜ裏切ったのか、その動機が明らかになるのかにも注目だ。

日曜劇場『VIVANT2』第2話の見逃し配信は？

日曜劇場『VIVANT2』第2話を見逃した場合は、地上波放送後に『U-NEXT』で視聴できる予定だ。『VIVANT2』はU-NEXTで独占見放題配信されており、第2話も放送終了後に順次追加される見込みとなっている。

Netflix、Amazonプライム・ビデオ、Huluなど、その他の主要動画配信サービスでは、現時点で『VIVANT2』第2話の見放題配信予定は発表されていない。第1話から最新話までまとめて追いかけたい場合は、U-NEXTでの視聴が基本となる。

また、無料の見逃し配信では、TVerとTBS FREEで最新話を視聴できる予定だ。ただし、無料配信は基本的に直近の最新話のみで、配信期間も限られるため、第2話を確実に見たい場合や過去回もあわせて視聴したい場合はU-NEXTを利用したい。

サービス 第2話の配信状況 視聴のポイント U-NEXT 独占見放題配信予定 第1話から最新話までまとめて視聴しやすい TVer 最新話を無料見逃し配信予定 基本的に期間限定で視聴可能 TBS FREE 最新話を無料見逃し配信予定 放送後に最新話を無料で視聴できる

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ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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