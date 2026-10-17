VIVANTのシンシーとは？正体・目的・別班との関係まとめ

30日間無料体験 Amazonプライムビデオ Amazonプライムビデオで『VIVANT』第1シーズンを配信！ 30日間無料体験を実施中！ 期間内の解約なら追加費用なし ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 プレミアム特典で視聴可能 今すぐ視聴 Netflixと同料金でLINEプレミアム特典が利用可能！ LINE×Netflix Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！ Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！ LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料 ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 初めての方は1カ月分実質無料 今すぐ登録 30日間無料体験 Amazonプライムビデオ Amazonプライムビデオで『VIVANT』第1シーズンを配信！ 30日間無料体験を実施中！ 期間内の解約なら追加費用なし ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 プレミアム特典で視聴可能 今すぐ視聴 Netflixと同料金でLINEプレミアム特典が利用可能！ LINE×Netflix Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！ Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！ LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料 ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 初めての方は1カ月分実質無料 今すぐ登録 30日間無料体験 Amazonプライムビデオ Amazonプライムビデオで『VIVANT』第1シーズンを配信！ 30日間無料体験を実施中！ 期間内の解約なら追加費用なし ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 プレミアム特典で視聴可能 今すぐ視聴

TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンに登場する謎の組織「シンシー（Xinxi）」。

本記事では、『VIVANT』に登場するシンシーの正体や目的、責任者の樊林杏（ハン・リンシン）、別班との関係について紹介する。

VIVANT2「シンシー」とは？

『VIVANT』第2シーズンに登場する「シンシー（Xinxi）」は、物語の中心で別班と対立する秘密情報組織だ。

表向きは多国籍の民間情報機関を名乗っているが、その実態は国家の表舞台には姿を見せず、国外で秘密裏に情報活動を行う組織となっている。劇中では、日本の別班と対をなす「中国の別班」ともいえる存在として描かれている。

シンシーの正体は？

シンシーの責任者を務めるのは、元・中国公安部第6局長の樊林杏（ハン・リンシン）。

活動拠点はゴルバド共和国にある「シャキ城」で、ここを中心に情報収集や工作活動を行っている。

項目 内容 組織名 シンシー（Xinxi） 表向き 多国籍の民間情報機関 実態 国外で秘密情報活動を行う組織 責任者 樊林杏（ハン・リンシン） 拠点 ゴルバド共和国「シャキ城」 別班との関係 対立する秘密情報組織

シンシーの目的は？

シンシーが行動する大きな目的のひとつが、核融合技術の獲得だ。

核融合の持続化に成功した研究者エリシャ・ママドフが持つ技術を手に入れようとしており、そのためにさまざまな情報活動を展開している。

一方、エリシャは技術提供の条件として、7年前に連れ去られた娘プリシャ・ママドフの捜索を求めている。プリシャはジャミーンと同一人物とされており、シンシーはノゴーン・ベキが関わっていたテントの孤児院や、その周辺人物にも接触している。

さらに、シンシーは黒須駿ら別班員5人を拘束。殺害するのではなく尋問を続け、日本の秘密防衛網や国外拠点、人脈などの情報を引き出し、別班の情報網を弱体化させることも狙っている。

シンシーの目的 内容 核融合技術の獲得 エリシャ・ママドフが持つ技術の確保 プリシャの捜索 エリシャが捜索を求める娘の行方を追う テント関連情報の調査 孤児院やノゴーン・ベキの人脈を追跡 別班の弱体化 拘束した別班員から情報を引き出す

シンシーと別班の関係は？

シンシーと別班は、互いに国家の表側には存在を明かさず活動する鏡合わせのような組織として描かれている。

両者には過去から続く因縁もある。別班によって中国系の工作員や情報網が排除されてきた経緯があり、シンシー側は別班に対して深い遺恨を抱えている。

そのため、第2シーズンでは単なる一時的な対立ではなく、日本と中国、それぞれの秘密情報組織による長年の情報戦という構図になっている。

野崎守はシンシーに寝返った？

公安の野崎守もシンシーに接触しているが、日本を裏切ってシンシー側に寝返ったわけではない。

野崎は、黒須駿ら別班員5人の情報をシンシーへ売るように見せかけ、組織内部へ潜入捜査を行っていた。

シンシーの内部から情報を探ることで、拘束された別班員の救出や組織の目的を突き止めようとしていたことが明らかになっている。

リュウ・ミンシュエンの正体は？

シンシー側の重要人物として登場するのが、リュウ・ミンシュエンだ。

リュウは5年前に北京で野崎の部下として行動していた人物だが、実際にはシンシー側の二重スパイとして生きていた。

さらに、リュウは乃木と瓜二つの顔を持つ人物として登場しており、その存在自体が第2シーズンの大きな謎のひとつとなっている。

人物 シンシーとの関係 樊林杏（ハン・リンシン） シンシーの責任者 野崎守 別班員の情報を売るフリをして潜入 リュウ・ミンシュエン シンシー側の二重スパイ 黒須駿ら別班員 シンシーに拘束・尋問される

VIVANT2のシンシーは別班最大の宿敵

シンシーは、核融合技術の獲得やプリシャの捜索を進める一方で、日本の別班そのものを弱体化させようとしている組織だ。

日本の別班と似た性質を持ちながら、長年にわたる因縁を抱える存在でもあり、第2シーズンでは両組織による情報戦が物語の大きな軸となっている。

樊林杏、野崎、リュウ・ミンシュエンらの思惑がどのように交錯していくのかも、今後の展開を追ううえで注目したいポイントだ。

VIVANT2のおすすめ視聴方法は？

前述のとおり、ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶U-NEXT公式配信ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力 登録完了 あとは視聴するだけ

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【実質300円/月で30GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、30GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

さらに、2026年7月31日からは「U-NEXT MOBILE」を利用中のすべてのユーザーを対象に、基本通信容量20GBに10GBを追加付与する特典が開始されている。新規申し込みの場合は、7月31日以降に開通手続きをしたユーザーが初月から対象となり、契約中のユーザーは7月31日以降に迎える更新日から特典が適用される。ユーザー側での手続きは不要だ。

ギガはすべて永久繰り越し(ストック上限は100GB)、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。