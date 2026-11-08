『VIVANT』続編はある？第3シーズンや映画化の可能性まとめ

堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンが、2026年11月8日(日)に最終回を迎えた。

本記事では、『VIVANT』第2シーズン終了後に続編があるのか、シーズン3の放送予定や映画化の可能性を紹介する。

『VIVANT』続編は劇場版に決定！映画の公開日や第3シーズンの予定は？

TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの最終回放送後、完全新作となる劇場版の公開がサプライズ発表された。

映画『VIVANT』は2026年12月4日(金)に全国公開され、IMAXでの同時上映も予定されている。 第2シーズン終了から約1か月後という異例のスピード公開となる。

最終回の放送終了後には、主演の堺雅人が視聴者に向けてメッセージを届け、第24話に隠された「違和感」が新たな物語の鍵になることを示唆。「新たな冒険はスクリーンへ！」という言葉とともに映画化が明かされた。

劇場版では、ドラマ最終回に残された謎を軸に、映画ならではの壮大なスケールで物語が展開される予定だ。

なお、福澤克雄監督は以前から第3部までの構想を明かしているものの、第3シーズンの制作や放送時期については正式発表されていない。 まずは12月公開の劇場版で、乃木憂助たちの新たな冒険が描かれることになる。

VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

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ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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『VIVANT』第2シーズン最終回の関連情報

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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