VIVANT2 第20話のネタバレあらすじは？第21話の見どころ・展開まとめ

30日間無料体験 Amazonプライムビデオ Amazonプライムビデオで『VIVANT』第1シーズンを配信！ 30日間無料体験を実施中！ 期間内の解約なら追加費用なし ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 プレミアム特典で視聴可能 今すぐ視聴 Netflixと同料金でLINEプレミアム特典が利用可能！ LINE×Netflix Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！ Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！ LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料 ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 初めての方は1カ月分実質無料 今すぐ登録 30日間無料体験 Amazonプライムビデオ Amazonプライムビデオで『VIVANT』第1シーズンを配信！ 30日間無料体験を実施中！ 期間内の解約なら追加費用なし ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 プレミアム特典で視聴可能 今すぐ視聴 Netflixと同料金でLINEプレミアム特典が利用可能！ LINE×Netflix Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！ Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！ LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料 ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 初めての方は1カ月分実質無料 今すぐ登録 30日間無料体験 Amazonプライムビデオ Amazonプライムビデオで『VIVANT』第1シーズンを配信！ 30日間無料体験を実施中！ 期間内の解約なら追加費用なし ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 プレミアム特典で視聴可能 今すぐ視聴

TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、第20話で乃木ら連合チームがシンシーの拠点・シャキ城への潜入作戦を決行し、黒須ら別班員の救出に成功した。

本記事では、『VIVANT』第2シーズン第21話のあらすじや見どころ、シャキ城からの脱出劇、「救世主」の意味、ノコルの発言など注目ポイントを紹介する。

VIVANT2 第20話のあらすじ

第20話では、乃木率いる連合チームが、敵組織シンシーの拠点であるシャキ城への潜入作戦を決行した。

本来の予定より1日前倒しで作戦を開始し、赤外線センサーや兵士の抵抗を突破。地下牢に捕らわれていた黒須ら別班員の救出に成功する。

しかし、和田はすでに凄惨な拷問を受けて絶命していた。乃木は和田に最敬礼を捧げ、「日本に帰るぞ」と声をかける。

一方、タイランの屋敷では、リュウに問いただされた野崎が、若いサムライが「アディエル」であり、その娘であるジャミーンが日本にいることを明かしてしまう。

ドラムは野崎を止めようとするものの、野崎がオフィスチェアをぶつけて制止する場面も描かれた。

さらに、乃木たちは救出した仲間を連れてシャキ城を脱出。追撃してくる敵車両を爆破する作戦を実行するが、東条が落雷の影響などで起爆のタイミングを誤る。

その結果、バイク1台と車1台の追っ手を取り逃がし、脱出途中のまま第20話は終了した。

VIVANT2 第21話の見どころ

第21話では、シャキ城からの脱出作戦が最大の焦点となる。

取り逃がした追っ手が通信可能エリアに到達したことで、シンシーのボスであるハン・リンシンに奪還の事実が伝わる。ハンはガラマン空港へ向かうルートを封鎖し、総攻撃を命じる展開が示されている。

乃木たちが包囲網を突破し、無事に帰国できるのか注目だ。

また、予告では「救世主」という謎のテロップや、「やつがここにいないのはおかしい」という言葉も登場している。

誰を指しているのか、今後の展開を左右する重要人物につながる可能性もありそうだ。

さらに、ノコルが乃木に対して「名前はあるのか？」と問いかける場面も描かれている。

この発言が乃木の別人格「F」に向けられたものなのか、それとも別の人物や状況を示しているのか、その真意も第21話の重要なポイントとなる。

野崎が明かした「ジャミーンは日本にいる」の影響は？

第20話では、野崎がリュウに対し、アディエルの娘であるジャミーンが日本にいることを明かした。

この情報がシンシー側に伝わることで、日本で保護されているジャミーンや薫にも危険が及ぶ可能性がある。

予告では、リュウが野崎やドラムのいる牢獄に銃口を向ける場面も描かれており、野崎の発言がどのような展開につながるのかも見逃せない。

第21話では、シャキ城からの脱出劇と並行して、ジャミーンをめぐる新たな動きにも注目したい。

VIVANT 2の最新話はどこで見れる？見逃し配信サービスを紹介

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』は、放送終了後にTVerとTBS FREEで最新話の見逃し配信が行われる。リアルタイムで視聴できなかった場合でも、配信期間内であれば無料で視聴可能だ。

ただし、TVerとTBS FREEは基本的に最新話を中心とした期間限定配信となるため、過去回をまとめて振り返りたい場合には向いていない。

『VIVANT 2』を見放題で楽しみたい場合は、U-NEXTが選択肢となる。U-NEXTでは『VIVANT 2』の独占見放題配信がされており、最新話だけでなく前作『VIVANT』の振り返りにも利用しやすい。

サービス 配信内容 特徴 U-NEXT 独占見放題配信 『VIVANT 2』をまとめて視聴したい場合に利用しやすい TVer 最新話を期間限定で無料見逃し配信 放送終了後に無料視聴可能。配信期間に注意 TBS FREE 最新話を期間限定で無料見逃し配信 TBS系番組の最新話を無料で視聴可能

VIVANTのおすすめ視聴方法は？

ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶U-NEXT公式配信ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力 登録完了 あとは視聴するだけ

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【実質300円/月で30GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、30GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

さらに、2026年7月31日からは「U-NEXT MOBILE」を利用中のすべてのユーザーを対象に、基本通信容量20GBに10GBを追加付与する特典が開始されている。新規申し込みの場合は、7月31日以降に開通手続きをしたユーザーが初月から対象となり、契約中のユーザーは7月31日以降に迎える更新日から特典が適用される。ユーザー側での手続きは不要だ。

ギガはすべて永久繰り越し(ストック上限は100GB)、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。