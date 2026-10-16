VIVANT2 第21話はいつ？放送日・放送時間・あらすじ・見逃し配信まとめ

30日間無料体験 Amazonプライムビデオ Amazonプライムビデオで『VIVANT』第1シーズンを配信！ 30日間無料体験を実施中！ 期間内の解約なら追加費用なし ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 プレミアム特典で視聴可能 今すぐ視聴 Netflixと同料金でLINEプレミアム特典が利用可能！ LINE×Netflix Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！ Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！ LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料 ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 初めての方は1カ月分実質無料 今すぐ登録 30日間無料体験 Amazonプライムビデオ Amazonプライムビデオで『VIVANT』第1シーズンを配信！ 30日間無料体験を実施中！ 期間内の解約なら追加費用なし ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 プレミアム特典で視聴可能 今すぐ視聴 Netflixと同料金でLINEプレミアム特典が利用可能！ LINE×Netflix Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！ Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！ LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料 ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 初めての方は1カ月分実質無料 今すぐ登録 30日間無料体験 Amazonプライムビデオ Amazonプライムビデオで『VIVANT』第1シーズンを配信！ 30日間無料体験を実施中！ 期間内の解約なら追加費用なし ※『VIVANT』第2シーズンの配信は未定 プレミアム特典で視聴可能 今すぐ視聴

第20話では、乃木率いる連合チームが敵組織シンシーの拠点・シャキ城へ潜入し、黒須ら別班員の救出に成功。一方で追っ手を取り逃がし、脱出作戦はさらなる危機を迎えている。

本記事では、『VIVANT』第2シーズン第21話の放送日・放送時間、あらすじや見どころ、TVer・U-NEXTなどの見逃し配信情報を紹介する。

VIVANT2第21話はいつ放送？

『VIVANT』第2シーズン第21話は、2026年10月18日(日)21:00からTBS系列で放送される予定だ。

項目 内容 放送日 2026年10月18日(日) 放送時間 21:00～ 放送局 TBS系列 話数 第21話 シーズン VIVANT 第2シーズン

通常の日曜劇場と同じく21:00からの放送となるため、リアルタイムで視聴する場合は開始時間を確認しておきたい。

VIVANT2 第21話のあらすじ・見どころ

第21話では、シャキ城からの脱出作戦が最大の焦点となる。

第20話で乃木率いる連合チームは、敵組織シンシーの拠点・シャキ城へ潜入。地下牢に捕らわれていた黒須ら別班員の救出に成功したものの、和田は拷問を受けてすでに命を落としていた。

その後、乃木たちは救出した仲間を連れて脱出を開始。追撃してくる敵車両を爆破する計画だったが、東条が落雷の影響などで起爆のタイミングを誤り、バイク1台と車1台の追っ手を取り逃がしてしまう。

第21話では、取り逃がした追っ手が通信可能エリアに到達したことで、シンシーのボス・ハン・リンシンに奪還の事実が伝わる展開が示されている。

ハンはガラマン空港へ向かうルートを封鎖し、総攻撃を指示。乃木たちが包囲網を突破し、無事に帰国できるのかが注目ポイントとなる。

また、予告では「救世主」という謎のテロップや、「やつがここにいないのはおかしい」という言葉も登場している。

さらに、ノコルが乃木に対して「名前はあるのか？」と問いかける場面もあり、乃木の別人格「F」との関係を含め、その真意にも注目したい。

VIVANT2 第21話の見逃し配信は？

『VIVANT』第2シーズンは、U-NEXTで配信されている。

また、テレビ放送後にはTVerやTBS FREEで最新話が期間限定配信されるため、第21話をリアルタイムで見られない場合でも視聴できる。

配信サービス 第21話の配信 U-NEXT 配信あり TVer 最新話を期間限定で見逃し配信 TBS FREE 最新話を期間限定で見逃し配信

TVerやTBS FREEは配信期間が限られるため、放送後に視聴する場合は早めに確認しておきたい。

VIVANT2のおすすめ視聴方法は？

前述のとおり、ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶U-NEXT公式配信ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力 登録完了 あとは視聴するだけ

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【実質300円/月で30GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、30GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

さらに、2026年7月31日からは「U-NEXT MOBILE」を利用中のすべてのユーザーを対象に、基本通信容量20GBに10GBを追加付与する特典が開始されている。新規申し込みの場合は、7月31日以降に開通手続きをしたユーザーが初月から対象となり、契約中のユーザーは7月31日以降に迎える更新日から特典が適用される。ユーザー側での手続きは不要だ。

ギガはすべて永久繰り越し(ストック上限は100GB)、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。