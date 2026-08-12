VIVANT 第13話のネタバレあらすじは？第14話の見どころ・見逃し配信まとめ

日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの物語が終盤に向けて大きく動き始めている。

本記事では、『VIVANT』第2シーズン第13話のあらすじ・14話の見どころを紹介する。

VIVANT第13話のあらすじは？

日曜劇場『VIVANT』第2シーズン第13話「裏切り」では、別班員5人の拉致事件を巡る捜査が大きく進展し、乃木憂助たちの前に予想外の裏切り者が浮上する。

黒須らの行方を追う乃木とドラムはタイ・バンコクへ向かい、現地で丸菱商事専務の長野利彦と合流。長野も別班の一員だったことが明らかとなり、3人は公安の裏切り者とされる新庄を確保するための作戦を開始する。太田梨歩のハッキング能力も活用し、新庄とタイのモニター・チョッキーの身柄を押さえることに成功した。

しかし、乃木が新庄とチョッキーを尋問した結果、2人は黒須たちの拉致や別班情報の流出には関与していないことが判明する。そこで太田がさらに調査を進めると、情報を流した人物が日本国内にいる可能性が浮上。公安内部の通信やサーバーへのアクセスを解析した結果、乃木が信頼を寄せてきた野崎守が一連の指示に関わっていたことが明らかになる。

思いもよらない野崎の裏切りに、乃木は激しく動揺。一方、その野崎はすでに日本を離れ、イスラエル・エルサレムで謎の人物と接触していた。野崎の真意や背後に存在する勢力など、新たな謎を残したまま第13話は幕を閉じる。

VIVANT第14話の見どころは？

『VIVANT』第2シーズン第14話では、第13話のラストで明らかになった野崎守の裏切りを受け、物語がさらに大きく動き出す。乃木憂助やドラム、櫻井司令らにとって絶大な信頼を寄せていた野崎の背信は大きな衝撃となり、その真意が第14話最大の焦点のひとつとなる。

すでに日本を離れ、イスラエル・エルサレムへ渡っている野崎は、現地で謎の人物と接触。ここでシーズン2における「最大の宿敵」が姿を現すとされており、野崎がなぜ乃木たちを裏切ったのか、そしてその人物とどのような関係にあるのかに注目が集まる。

さらに、第14話ではこれまでキーパーソンとして名前が挙がりながら、本格的な登場を見せていなかった宮下今日子がついに物語へ深く関わっていく。彼女の素性や目的が明かされることで、乃木たち別班にとって味方となるのか、それとも新たな敵となるのかが重要なポイントとなりそうだ。

野崎の裏切りの真相、「最大の宿敵」の正体、そして宮下今日子の立場がどのようにつながっていくのか。第14話は、シーズン2終盤に向けた勢力図を大きく変える重要なエピソードとなりそうだ。

日曜劇場『VIVANT2』第13話の見逃し配信は？

日曜劇場『VIVANT2』第13話を見逃した場合は、地上波放送後に『U-NEXT』で視聴できる予定だ。『VIVANT2』はU-NEXTで独占見放題配信されており、第2話も放送終了後に順次追加される見込みとなっている。

Netflix、Amazonプライム・ビデオ、Huluなど、その他の主要動画配信サービスでは、現時点で『VIVANT2』第2話の見放題配信予定は発表されていない。第1話から最新話までまとめて追いかけたい場合は、U-NEXTでの視聴が基本となる。

また、無料の見逃し配信では、TVerとTBS FREEで最新話を視聴できる予定だ。ただし、無料配信は基本的に直近の最新話のみで、配信期間も限られるため、第2話を確実に見たい場合や過去回もあわせて視聴したい場合はU-NEXTを利用したい。

サービス 第2話の配信状況 視聴のポイント U-NEXT 独占見放題配信予定 第1話から最新話までまとめて視聴しやすい TVer 最新話を無料見逃し配信予定 基本的に期間限定で視聴可能 TBS FREE 最新話を無料見逃し配信予定 放送後に最新話を無料で視聴できる

【無料トライアル】U-NEXTのおすすめ視聴方法

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ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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