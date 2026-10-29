VIVANTのノアの方舟とは？ベキが調べていた理由・核融合との関係

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日曜劇場『VIVANT』第2シーズンでは、ノゴーン・ベキが「ノアの方舟」について調べている描写が登場し、その意味や物語との関係に注目が集まっている。

本記事では、『VIVANT』に登場する「ノアの方舟」とは何を意味するのか、ベキが調べていた理由について紹介する。

VIVANTの「ノアの方舟」とは？

『VIVANT』第2シーズンでは、「ノアの方舟」が物語を読み解く重要なモチーフとして登場している。

ノアの方舟とは、旧約聖書『創世記』に描かれる大洪水の物語だ。地上に悪が広がったことで神が洪水を起こし、正しい人であったノアとその家族、動物たちが巨大な方舟に乗って生き延びたとされる。

洪水が収まった後、方舟はアララト山に漂着したと伝えられている。

『VIVANT』では、この「アララト山」と「ノアの方舟」がシーズン2序盤から繰り返し登場している。

話数 ノアの方舟に関する描写 第11話 拉致された別班員5人の潜伏先が「アララト山を中心とした半径1000km圏内」と分析される。乃木がノアの方舟伝説への関心を示すと、ノコルが「父さんと一緒だな」と話す 第22話 生存していたベキが島根県・奥出雲で「ノアの方舟」に関する書物を読み込んでいる姿が描かれる

第11話の時点でベキが方舟伝説に強い関心を持っていることが示され、第22話ではその伏線が改めて回収された形となった。

ベキがノアの方舟を調べていた理由は？

ベキが「ノアの方舟」を調べている理由について、作中ではまだすべてが明かされていない。

一方で、ベキ自身の過去やテントの理念を踏まえると、「見捨てられた人々を救う」という思想とのつながりが考えられる。

ベキはかつて任務中に日本側から切り捨てられ、最愛の妻を失った過去を持つ。言い換えれば、ベキ自身が「救われる側に選ばれなかった人間」だったとも捉えられる。

その後、ベキは戦争や紛争によって家族を失った孤児たちを救い、テントという組織を作り上げた。

この構図をノアの方舟になぞらえると、テントはベキにとって、見捨てられた人々を守り次の時代へつなぐための「新たな方舟」だった可能性がある。

奥出雲・核融合・フローライトとノアの方舟の関係は？

ベキが療養している島根県・奥出雲と、物語の中心にある核融合技術やフローライトは、「ノアの方舟」というモチーフを通じてつながっている可能性がある。

奥出雲周辺の船通山にはスサノオにまつわる伝承が残されており、船や洪水を連想させる神話も存在する。旧約聖書の大洪水伝説との直接的な関係が作中で示されたわけではないものの、ベキが奥出雲で「ノアの方舟」に関する資料を読み込んでいる点を踏まえると、土地の伝承と方舟伝説を重ねている可能性も考えられる。

さらに、『VIVANT』シーズン2ではエリシャ・ママドフが研究していた核融合技術が重要な要素となっている。世界規模のエネルギー問題や争いを「大洪水」に例えるなら、それを救う核融合技術は人類を次の時代へ導く「現代の方舟」と捉えることもできる。

また、テントがバルカ共和国で守ってきた地下資源「フローライト」についても、核融合炉の稼働に欠かせない物質ではないかという見方がある。もしフローライトが核融合技術の実用化に必要な存在であれば、ベキが資源を守り続けてきた理由と「方舟」の思想が一本につながる。

つまり、奥出雲の伝承、核融合技術、フローライトという別々に見える要素は、「人々を救い次の時代へつなぐ」というノアの方舟のテーマに集約されていく可能性がある。

ジャミーンは「方舟に乗る人間」を選ぶ存在？

ジャミーン＝プリシャの特殊な能力も、ノアの方舟との関係を考えるうえで重要となる。

ジャミーンには、人間の善悪や人物の本質を直感的に見抜く能力があるとされている。

聖書では「正しい人」であったノアが方舟に選ばれた。これを『VIVANT』に置き換えると、ジャミーンは核融合という強大な技術を誰に託すべきなのかを見極める「選別者」のような役割を担う可能性もある。

核融合技術は平和利用だけでなく、使い方によっては大きな脅威にもなり得る。

そのため、エリシャの娘であり、人間の本質を見抜く力を持つジャミーンの存在が、核融合技術を正しく扱える人物を選ぶ「鍵」になるという展開も考えられる。

「ノアの方舟」「核融合」「フローライト」「ジャミーン」という一見別々の要素が、終盤に向けて一つのテーマへ収束していく可能性にも注目したい。

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