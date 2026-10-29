『VIVANT』次回放送はいつ？第23話の日程は？放送・配信予定まとめ

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堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT（ヴィヴァン）』第2シーズン。物語がいよいよ終盤を迎える。

本記事では、『VIVANT』第2シーズンの次回放送日について紹介する。

VIVANT次回の放送予定は？

TBS日曜劇場『VIVANT』第2シーズン第13話（通算第23話）は、2026年11月1日(日)21:00からTBS系列で放送予定となっている。

第2シーズンは毎週日曜21:00の「日曜劇場」枠で放送されており、次回の第23話も同時間帯で放送される予定だ。

項目 内容 作品 VIVANT 第2シーズン 次回 第13話（通算第23話） 放送日 2026年11月1日(日) 放送開始時間 21:00～ 放送局 TBS系列

VIVANT第23話のネット配信・見逃し配信予定

『VIVANT』第23話は、地上波放送終了後からU-NEXT、TVer、TBS FREEで配信される予定となっている。

最新話を無料で見たい場合はTVerまたはTBS FREE、第2シーズンをまとめて視聴したい場合はU-NEXTが主な選択肢となる。

配信サービス 配信予定 視聴方法 U-NEXT 放送終了後から配信 第2シーズンを見放題独占配信 TVer 放送終了後から配信 最新話を期間限定で無料配信 TBS FREE 放送終了後から配信 最新話を期間限定で無料配信

U-NEXTは第2シーズンを見放題独占配信

U-NEXTでは、『VIVANT』第2シーズンの各エピソードを見放題独占配信している。

第23話も地上波放送終了後から追加される予定で、第2シーズンの過去エピソードに加えて、第1シーズン全話も視聴可能だ。

さらに、スピンオフ作品『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』も配信されているため、『VIVANT』シリーズをまとめて楽しみたい人にも向いている。

TVer・TBS FREEは最新話を無料配信

TVerとTBS FREEでは、『VIVANT』の最新話を地上波放送終了後から期間限定で無料配信する。

最新話の見逃し配信期間は原則1週間となっており、第23話も放送後から無料で視聴できる予定だ。

また、現在は第2シーズンの第1話～第3話（通算第11話～第13話）も無料配信されている。

VIVANT2のおすすめ視聴方法は？

前述のとおり、ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶U-NEXT公式配信ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力 登録完了 あとは視聴するだけ

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【実質300円/月で30GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、30GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

さらに、2026年7月31日からは「U-NEXT MOBILE」を利用中のすべてのユーザーを対象に、基本通信容量20GBに10GBを追加付与する特典が開始されている。新規申し込みの場合は、7月31日以降に開通手続きをしたユーザーが初月から対象となり、契約中のユーザーは7月31日以降に迎える更新日から特典が適用される。ユーザー側での手続きは不要だ。

ギガはすべて永久繰り越し(ストック上限は100GB)、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり330円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。