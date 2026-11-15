映画『VIVANT』限定グッズ付きムビチケとは？予約方法まとめ

2026年12月4日(金)に全国公開される映画『VIVANT』の限定グッズ付きムビチケコンビニ券が、販売される。

本記事では、映画『VIVANT』の限定グッズ付きムビチケの特典内容や値段、予約期間、購入方法を紹介する。

映画『VIVANT』限定グッズ付きムビチケとは？タンブラーの特典内容

2026年12月4日(金)公開の映画『VIVANT』では、ローソン限定グッズ「VIVANT 25 タンブラー」がセットになったムビチケコンビニ券が販売される。

タンブラーは『VIVANT』のロゴがデザインされたステンレス製で、容量は460ml。映画の前売券とのセットだけでなく、グッズ単品でも購入できる。

限定タンブラーの詳細は以下の通り。

項目 内容 商品名 VIVANT 25 タンブラー サイズ 約Φ83×143mm 容量 460ml 素材 ステンレス 販売形態 ムビチケ付きセット・単品 単品価格 3,300円(税込)

なお、タンブラーは映画館で無料配布される入場者特典ではなく、購入が必要な限定グッズとなっている。

映画『VIVANT』グッズ付きムビチケの値段はいくら？

映画『VIVANT』のローソン限定グッズ付きムビチケは、税込5,500円で販売される。

セットには通常価格2,200円のムビチケコンビニ券と、3,300円の限定タンブラーが含まれる。

グッズが不要な場合は通常のムビチケのみ、すでに前売券を購入している場合はタンブラー単品を選ぶことも可能だ。

商品名 価格(税込) 内容 限定グッズ付きムビチケコンビニ券 5,500円 ムビチケ＋タンブラー 通常ムビチケコンビニ券 2,200円 前売券のみ VIVANT 25 タンブラー 3,300円 グッズ単品

タンブラー単品は全国のローソンに設置されたLoppiに加え、HMV&BOOKS onlineでも取り扱われる。

映画『VIVANT』限定グッズ付きムビチケの予約方法・販売期間

映画『VIVANT』の限定グッズ付きムビチケは、2026年11月17日(火)10:00からローソン店内のLoppi(ロッピー)で予約受付が開始される。

予約時には商品ごとに指定されたLコードを入力し、店頭で代金を支払う必要がある。

項目 内容 予約開始日 2026年11月17日(火)10:00 予約終了日 2026年12月3日(木)予定 取扱店舗 全国のローソン 購入方法 店内Loppi端末 グッズ付きムビチケLコード 91241 通常ムビチケLコード 91240 タンブラー単品 Loppi・HMV&BOOKS online

予約終了時刻は案内によって23:30または23:59と異なるため、購入時は最新の受付情報を確認したい。

Loppiで限定グッズ付きムビチケを購入する手順

ローソン限定ムビチケは、店内のLoppi端末から申し込める。

ローソン店内のLoppi端末を操作する Lコード「91241」を入力する 画面の案内に従って商品を選択する 発行された申込券を30分以内にレジへ持参する レジで代金を支払い、ムビチケコンビニ券を受け取る

グッズ付きではない通常のムビチケを購入する場合は、Lコード「91240」を使用する。

なお、タンブラーは後日引き渡しとなるため、ムビチケ購入時にグッズを受け取ることはできない。

映画『VIVANT』限定タンブラーはいつ受け取れる？注意点まとめ

ローソン限定「VIVANT 25 タンブラー」の引き渡しは、2027年4月8日(木)以降に開始される予定だ。

映画『VIVANT』の公開日は2026年12月4日(金)だが、限定タンブラーの受け取りは公開から約4か月後となる。

項目 内容 タンブラー引換開始日 2027年4月8日(木)以降 受け取り場所 予約したローソン店舗 映画公開日 2026年12月4日(金) ムビチケの形式 紙のコンビニ券 座席指定 別途必要

また、グッズ付きムビチケの購入時には、以下の点にも注意しておきたい。

ムビチケ購入後は別途座席指定が必要

ムビチケコンビニ券を購入しただけでは、映画館の座席予約は完了しない。

鑑賞する映画館が決まったら、券面に記載された10桁の購入番号と4桁の暗証番号を使い、映画館の予約サイトなどで座席を指定する必要がある。

また、ローソンで発券されるのは、作品の絵柄がデザインされたカード型ムビチケではなく、購入番号などが印字された紙のムビチケコンビニ券だ。

限定タンブラーの購入を検討している場合は、グッズの受け取り時期や座席指定の方法を確認したうえで申し込もう。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録方法

ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。