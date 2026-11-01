『VIVANT』映画化はいつ？2026年12月公開の噂・劇場版の最新情報まとめ

TBS系日曜劇場『VIVANT(ヴィヴァン)』の映画化をめぐり、2026年12月に劇場版が公開されるのではないかと注目が集まっている。

本記事では、『VIVANT』映画化について紹介する。

『VIVANT』映画化はいつ？本当？公式発表を紹介

『VIVANT(ヴィヴァン)』の映画化について、現時点でTBSから正式な発表は行われていない。公式サイトや番組案内でも、劇場版の制作決定や公開日に関する確定情報は発表されていない状況だ。

一方、一部メディアでは、2026年12月4日(金)に劇場版を全国公開する方向で調整が進められていると報じられている。

映画化が実現すれば、現在放送中の第2シーズンから物語が続く可能性もあるが、劇場版の内容や出演キャストなどの詳細は明らかになっていない。

項目 現時点の情報 映画化の正式発表 なし 劇場版の公開日 2026年12月4日(金)との報道あり 制作・配給 正式発表なし 出演キャスト 未発表 ストーリー 劇場版で完結するとの報道あり TBSの公式見解 映画化について明言せず

『VIVANT』映画化の噂はいつから？

『VIVANT』の映画化については、2025年から複数のメディアで報じられている。

特に、2025年5月の『女性自身』による先行報道と、2026年8月25日の『東スポWEB』による公開日を具体的に挙げた報道が注目されている。

東スポWEBが2026年12月4日の全国公開を報道

2026年8月25日、東スポWEBは『VIVANT』劇場版が同年12月4日(金)に全国公開される方向で調整されていると報じた。

記事ではTBS関係者の証言として、第2シーズン終了後に映画を公開するスケジュールが検討されていると伝えられている。

さらに、劇場版をもって『VIVANT』の物語が完結する可能性にも言及。ドラマから映画へと続く展開が実現するのか、注目が集まっている。

ただし、映画の制作や公開日はTBSから正式に発表されたものではなく、現段階では報道上の情報にとどまる。

女性自身は2025年5月に映画化計画を報道

『女性自身』は2025年5月、ドラマ続編の正式発表に先駆けて、2026年7月に続編ドラマを放送し、同年12月に映画を公開する計画があると報じていた。

同報道では、アゼルバイジャンでの大規模ロケなどについても言及されていた。

その後、2026年7月26日(日)に第2シーズンの放送がスタートするなど、報道された内容の一部が実際の展開と一致している。

こうした経緯から映画化説にも関心が集まっているものの、劇場版については引き続き公式発表を待つ必要がある。

TBSは映画化報道についての対応は？

2026年9月4日に開催されたTBSの番組改編説明会では、『VIVANT』の映画化報道について質問が寄せられた。

これに対してTBSの担当者は、「「個別の番組の制作過程については詳細にお答えできませんので、引き続きドラマを楽しんでもらえればと思います」とコメントしたと報じられている。

そのため、2026年12月の劇場版公開が事実かどうかは依然として不明だ。今後、TBS公式サイトや番組内で新たな情報が発表されるか注目される。

『VIVANT』第2シーズン最終回は11月8日！映画化発表の可能性は？

『VIVANT』第2シーズンは、2026年7月26日(日)からTBS系「日曜劇場」枠で放送されており、11月8日(日)に最終回を迎える予定だ。

第2シーズンは全14話で構成され、9月20日(日)・27日(日)のアジア大会中継による放送休止を挟み、10月4日(日)から後半戦がスタートした。

放送内容 日程 第2シーズン放送開始 2026年7月26日(日) 前半戦(第11話～第18話) 7月26日(日)～9月13日(日) 放送休止 9月20日(日)・27日(日) 後半戦(第19話～第24話) 10月4日(日)～11月8日(日) 最終回直前スペシャル 11月8日(日)19:00～ 第2シーズン最終回(第24話) 11月8日(日)21:00～

最終回当日の11月8日(日)19時からは、堺雅人や阿部寛らが出演する「VIVANT最終回直前SP」の放送も決定している。これまでの物語を振り返るダイジェストや、出演者による考察、初公開のメイキング映像などが予定されている。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。