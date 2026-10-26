VIVANT第22話ネタバレあらすじは？ジャミーンの正体はプリシャ？ベキ生存の真相・第23話の展開を考察

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日曜劇場『VIVANT』第22話「奇跡の正体、復活」では、黒須ら別班メンバーの奪還後、ジャミーンの出生やノゴーン・ベキの生存など、物語の核心に関わる事実が次々と明らかになった。

本記事では、VIVANT第22話ネタバレあらすじについて紹介する。

VIVANT第22話のネタバレあらすじ

『VIVANT』第22話「奇跡の正体、復活」では、黒須ら別班メンバーの奪還に成功した乃木たちがゴルバドから脱出する一方、ドラムや野崎、ジャミーンをめぐる新たな事実が次々と明らかになった。

ドラムは死亡？チンギスが救出

外交官としての身分が確認され、釈放されたチンギスは、事前に届いていた「世界最高の警察官様…」という謎のメールに記された緯度・経度を頼りに、シンシーの隠れ家へ向かう。

その頃、独房からの脱出を試みたドラムはリュウに撃たれ、そのまま生き埋めにされてしまう。

しかし、銃弾は急所を外れており、メールを手掛かりに現場へたどり着いたチンギスによって掘り起こされ、ドラムは一命を取り留めた。

ジャミーンの正体はプリシャだった

救出されたドラムから話を聞いた乃木たちは、野崎がシンシー側にジャミーンの居場所を伝えていたことを知る。

さらに、シンシーが捜していた核融合研究者エリシャの娘「プリシャ」の正体がジャミーンだったことも判明。ジャミーンはアディエルの実子ではなく、エリシャの娘だったという事実が明らかになった。

第22話で判明した事実 内容 プリシャの正体 ジャミーン 実の父親 核融合研究者エリシャ アディエルとの関係 実の親子ではない 野崎の行動 ジャミーンの居場所をハン側へ伝えた

ノゴーン・ベキは生きていた

さらに、第10話で乃木に撃たれ死亡したと思われていたノゴーン・ベキが生存していることも明かされた。

ベキは野崎の手配によって、野崎の兄が関わる病院で緊急手術を受けていた。その後は島根県奥出雲にある乃木の実家へ移り、バトラカ、ピヨとともに療養していたことが判明する。

これまで死亡したと考えられていたベキの「復活」は、第22話の大きなサプライズとなった。

乃木邸がシンシーに包囲される

ジャミーンの正体を知った乃木、ノコル、チンギスは緊急帰国し、ジャミーンと薫がいる乃木邸へ向かう。

しかし、乃木邸はすでにハン率いるシンシー側の部隊に包囲され、周囲を警戒していた見張りも壊滅状態となっていた。

ハンは「5分以内に来なければ一人ずつ殺す」と乃木を挑発。これまで薫に別班としての正体を隠してきた乃木だったが、櫻井司令は正体が知られる危険を承知したうえで「行きなさい！」と出動を命じる。

乃木が薫とジャミーンを救うため動き出したところで、第22話は次回へと続いた。

VIVANT第23話の見どころは？

第23話では、シンシーに包囲された乃木邸での救出作戦を中心に、ベキやアディエル、ジャミーンにまつわる過去の秘密がさらに明らかになるとみられる。

注目ポイント 見どころ 乃木邸での救出作戦 乃木が薫とジャミーンを救出できるか 乃木の正体 薫に「別班」であることが知られるのか ベキとアディエルの過去 プリシャを救出した経緯や巨大な秘密が明らかになる可能性 核融合情報 乃木が情報入手を宣言し、別班が反撃へ 野崎の行方 シンシーに拘束された野崎の真意と救出の可能性

薫に乃木の正体がバレる？

第23話では、シンシーに制圧された乃木邸へ乃木自身が乗り込むことになる。

薫の前で別班として戦えば、これまで隠し続けてきた乃木の正体が知られる可能性が高い。薫とジャミーンを救出できるのかだけでなく、乃木と薫の関係がどう変化するのかも注目ポイントとなる。

ベキとアディエルが隠していた秘密とは？

ジャミーン＝プリシャであることが判明したことで、ベキとアディエルの過去にも新たな疑問が浮上した。

かつてプリシャを救出した際、なぜ父親のエリシャまで救わなかったのか。そしてアディエルが命を懸けて守っていたものは何だったのか。

第23話では、ジャミーンの出生だけではなく、ベキやアディエルが抱えていた秘密にも迫る展開が予想される。

別班がシンシーへの反撃を開始

シンシー側の攻勢が日本にまで及ぶ中、乃木は「核融合情報を手に入れます」と宣言する。

これまで追われる側だった別班が反撃へ転じ、核融合技術をめぐるシンシーとの争奪戦が本格化することになりそうだ。

また、いまだシンシー側に拘束されている野崎の行方も不透明なまま。ジャミーンの居場所を漏らした行動が本当に裏切りだったのか、それとも別の狙いがあったのか、第23話では野崎の真意にも注目が集まる。

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