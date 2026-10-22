VIVANT第21話のネタバレあらすじは？第22話の見どころ・ジャミーンの正体・ノアの方舟の謎を考察

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TBS系日曜劇場『VIVANT 2』第21話では、乃木憂助率いる別班チームがシンシーの本拠地・シャキ城からの脱出を図る一方、チンギスや野崎、リュウをめぐる新たな動きも描かれた。

本記事では、『VIVANT 2』第21話のネタバレあらすじを振り返りながら、第22話で注目したいジャミーンの真実、チンギス・野崎・ドラムの行方、今後の見どころをまとめて紹介する。

VIVANT 2 第21話「帰還を阻む魔の手!?出国への希望、現る！」ネタバレあらすじ

『VIVANT 2』第21話では、乃木憂助率いる別班チームがシンシーの本拠地・シャキ城から脱出を図る一方、野崎やリュウをめぐる新たな動きも描かれた。

シャキ城から脱出もシンシーの包囲網が迫る

乃木憂助は、黒須ら仲間を救出し、中国の裏組織「シンシー」の拠点であるシャキ城から脱出する。

しかし、脱出の事実は責任者の樊林杏（ハン・リンシン）に伝わり、シンシー側は地元警察を動員して大規模な包囲網を敷く。

追われる立場となった乃木たちは、ゴルバドからの出国を目指して行動を続ける。

中国人労働者に変装するも検問で発覚

乃木たちは追跡をかわすため、製鉄工場で中国人労働者に変装する。

その後、バスでガラマン空港を目指すものの、途中の検問所でシンシーの周（シュウ・ハオラン）に偽装を見破られてしまう。

敵に囲まれた乃木たちは、再び絶体絶命の状況に追い込まれる。

チンギスが乃木たちを救出

危機的な状況の中、ノコルの要請を受けたバルカ警察のチンギスが現れる。

チンギスは乃木と連携して敵を制圧。乃木たちは窮地を脱し、再びガラマン空港を目指すことになる。

チンギスが囮に、乃木たちはゴルバド脱出

ガラマン空港に到着した乃木たちは、2機のジェット機で脱出を試みる。

しかし、追っ手を引きつけるために誰かが地上へ残る必要があり、チンギスが自ら囮になることを決断する。

チンギスが警察の注意を引きつける中、乃木たちは離陸を開始する。

さらに、ハンがジェット機へのミサイル攻撃を命じるものの、乃木の別人格「F」が通信を傍受。ハンに対して痛烈な言葉を浴びせ、乃木たちは無事にゴルバドから脱出する。

リュウが野崎と極秘の密談

一方、拘束されている野崎の周辺でも不穏な動きが起きる。

リュウはドラムを麻酔で眠らせ、防犯カメラを遮断したうえで、独房にいる野崎と2人きりで密談を行う。

2人が何を話したのかは明かされておらず、リュウの真意を含めて新たな謎が残された。

VIVANT 2 第22話の見どころは？

第22話では、これまで多くの謎に包まれてきたジャミーンが物語の中心に浮上するとみられる。

「奇跡の少女」ジャミーンの真実

予告では「すべてのカギを握るのは“奇跡の少女”ジャミーン」と示されている。

乃木やノコルが「誓い」について語る場面もあり、ジャミーンの正体や出生、これまで隠されてきた背景に迫る展開が期待される。

シリーズを通して描かれてきたジャミーンの謎が、大きく動く可能性がありそうだ。

「ノアの方舟」とベキの関係

第22話の予告映像では、「ノアの方舟」「ノアの羅針盤」といった書籍が多数登場している。

かつてベキがノアの方舟伝説に関心を寄せていたことから、これらの書籍とベキの過去、さらにジャミーンとの関係が重要な意味を持つ可能性がある。

「ノア」というキーワードが物語の核心とどうつながるのかにも注目だ。

チンギス・野崎・ドラムの行方は？

乃木たちを逃がすために囮となったチンギスは、敵側に捕らわれる形となった。

また、野崎とドラムも依然としてシンシー側に拘束されている。

乃木たちが3人をどのように救出するのか、さらに野崎とリュウの密談が今後の展開にどう影響するのかが焦点となる。

シンシーとの戦いは日本へ？

櫻井司令官は予告で、「やつらはジャミーン以外抹殺するでしょう。それも我が国日本で」と危機感を示している。

これまで国外を中心に展開してきたシンシーとの攻防が、日本国内へ移る可能性も高まっている。

ジャミーンを狙う勢力と別班が日本で直接衝突することになれば、『VIVANT 2』の物語は最終局面に向けてさらに大きく動くことになりそうだ。

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