【VIVANT第18話】ネタバレあらすじは？第19話の見どころ・裏切り者・薫襲撃の注目ポイントまとめ

TBS系日曜劇場『VIVANT』は、第18話で物語が大きく動き、これまで積み重ねられてきた伏線や登場人物たちの思惑が交錯する展開となった。

本記事では、『VIVANT』第18話のネタバレを含むあらすじを振り返るとともに、第19話の見どころや注目ポイントについて紹介する。

VIVANT第18話のネタバレあらすじは？

日曜劇場『VIVANT』第18話では、別班をめぐる非情な決断と、それに抗う乃木の行動が大きな軸として描かれる。

拘束された黒須ら別班員5人について、別班上層部の櫻井司令は情報漏洩を防ぐため“毒殺”という冷徹な判断を下す。しかし、乃木は長野専務の後押しを受けながら組織の命令に背き、1週間の猶予を取り付ける。乃木はその間に、自らの人脈を駆使して黒須たちの救出へ向かうことを決意する。

さらに、乃木は弟・ノコルに協力を求め、テント側も全面的な支援を約束。加えて、死亡したと思われていた元公安の新庄が生存していたことも明らかになる。

これにより、乃木、ノコル、新庄、チョッキーに加え、サイバー面で太田と東条が支援する異例の合同チームが結成されることになる。

救出作戦に向けては、乃木と新庄が漁師に扮して舟で武器を密輸・入国する計画を立案。チョッキーのプライベートジェットやサイバーハッキングも活用しながら、シャキ城に設置された複雑な赤外線センサーを突破するための訓練を重ねていく。

一方、シンシーに拘束されている野崎は、9日間にわたって食事も水も与えられず、極限状態に追い込まれていた。そこへ戻ってきたリュウは野崎に水を与えるが、その行動の裏には別の意図があった。

リュウはハンに対し、相手を極限状態まで追い込んだ後に優しく接することで、自らに従属させる狙いがあると説明。野崎をめぐる状況も緊迫感を増していく。

第18話は、別班、テント、公安それぞれに関わる人物たちが交差し、黒須らの奪還作戦と野崎の危機が並行して進む展開となった。

VIVANT第19話の見どころは？

日曜劇場『VIVANT』第19話では、黒須ら別班員5人の奪還作戦が本格的に動き出す。

乃木、ノコル、新庄らはゴルバドへ潜入し、シャキ城への侵入を決行。救出作戦の行方に注目が集まる一方、予告ではノコルが「裏切り者は必ず現れる」と口にしており、味方の中に思わぬ人物が潜んでいる可能性も示唆されている。

また、極限状態に追い込まれている野崎とリュウの関係も大きな焦点となる。リュウは野崎を支配しようとしているのか、それとも別の目的や救出につながる狙いを隠しているのか。その真意がどこまで明らかになるのか注目したい。

さらに、日本国内では薫をめぐる不穏な展開も描かれる。予告映像では、自衛隊の特殊作戦群が警戒する乃木邸の寝室で、眠っている薫が何者かに口を塞がれる場面が登場している。

侵入者の正体は誰なのか、そして薫やジャミーンに何が起きるのか。黒須らの奪還作戦と並行して、日本国内でも新たな事件が動き出す可能性があり、第19話の重要なポイントとなりそうだ。

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