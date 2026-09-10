VIVANT17話のあらすじは？18話の見どころ・シャキ城救出作戦・野崎とドラムの行方まとめ





TBS日曜劇場『VIVANT』第17話では、乃木憂助や黒須駿らを巡る物語がさらに大きく動き、新たな事実や伏線が明らかとなった。

本記事では、『VIVANT』第17話のあらすじを振り返るとともに、第18話の見どころや注目ポイントについて紹介する。

VIVANT17話のあらすじは？

『VIVANT』第17話では、野崎の潜入捜査の真相や公安内部に潜む工作員の正体が明らかとなる一方、黒須ら別班員5名の救出を巡って物語が大きく動いた。

秘密組織「シンシー」に潜入していた野崎は、死んだはずの元部下リュウ・ミンシュエンに正体を見破られ、さらに後を追ってきたドラムも人質に取られる。盗聴される中、ドラムはスマホの音声アプリを使わず、手話で野崎への信頼を伝え、2人の強い絆が描かれた。

一方、乃木と佐野公安部長はジャミーンの能力を利用して捜査を進め、公安サイバー対策室の鈴木がシンシーの工作員であることを特定。通信網の逆支配にも成功する。

さらに、黒須ら別班員5名がゴルバドの「シャキ城」地下牢に監禁されていることも判明。しかし、救出成功率が37%～45%と低いことから、櫻井最高司令官は機密漏洩を防ぐため、奪還断念と食事への毒物混入による処分を決定する。

組織の判断に従おうとする乃木だったが、内なる人格「F」の反発や長野専務の助言を受け、義弟ノコルに協力を要請。ノコルは「テントは全勢力を挙げて兄さんに協力する」と応じ、別班とテントによる連合軍の奪還作戦が始動する展開となった。

VIVANT18話の見どころは？

『VIVANT』第18話では、黒須ら別班員5名の救出を目指す「シャキ城」急襲作戦が大きな見どころとなる。毒殺決行まで残された時間が少ない中、乃木とノコル率いるテント精鋭部隊が難攻不落のシャキ城をどう攻略するのかに注目が集まる。

また、シンシー本部に捕らわれた野崎とドラムの脱出劇も重要なポイントだ。リュウが「10日で戻る」と言い残して長春へ向かった中、孤立した2人が敵地から脱出する手がかりをつかめるのか、その行方から目が離せない。

予告映像には人気キャラクターのチョッキーらも登場しており、これまで物語に関わってきた人物たちが、乃木たちの共闘作戦にどう加わるのかも見どころの一つとなる。

さらに、エリシャの核融合データ取得条件とテントの孤児たちの関係、ベキの告別式で子供たちを撮影していた不審な集団の目的など、新たな謎も浮上している。第18話では、物語後半に向けた核心部分の伏線がさらに動き出しそうだ

VIVANT 2の最新話はどこで見れる？見逃し配信サービスを紹介

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VIVANTのおすすめ視聴方法は？

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