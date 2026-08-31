【VIVANT】16話ネタバレあらすじは？17話の見どころ・野崎とリュウの行方は？

VIVANT第16話では、乃木や野崎をはじめとする主要人物の思惑が交錯し、今後のストーリーを左右する重要な出来事も描かれた。

本記事では、VIVANT第16話のあらすじを、第17話の見どころについて紹介する。

【VIVANT】16話のあらすじは？

日曜劇場『VIVANT』第16話では、公安の野崎守が抱えてきた過去と、中国の私的組織「シンシー」との因縁が明らかになった。

防衛省の地下で公安部長・佐野雄太郎が語り始めたのは、5年前の2018年に野崎が北京の日本大使館に駐在していた頃の出来事だった。当時、野崎は日本育ちの中国人であるリュウ・ミンシュエン(劉銘軒)とチョウ・ケイシ(張競士)をエージェントとして雇い、現地で情報収集を行っていた。

野崎と行動を共にする中で、リュウは次第に野崎へ特別な感情を抱くようになる。野崎に認めてもらいたい一心から、北朝鮮上層部への危険な潜入捜査を独断で決行するが、作戦中に捕らえられてしまう。野崎は佐野から機密費2,000万円を融通してもらい救出を試みたものの、リュウが死亡したことを示す遺体写真が届き、救出作戦は失敗に終わった。

その後、野崎の前に中国公安を追われたハン・リンシン(樊林杏)が現れ、私的組織「シンシー」への加入を持ちかける。さらに帰国後にはチョウから、リュウの情報をシンシーへ流していたのは自分だったと告白される。チョウが見せた写真には、7年前に自殺したはずの核融合研究者エリシャが写っており、シンシーが核融合技術と中央アジアの組織「テント」の情報を狙っていることも判明する。

公安はシンシーの実態を探るため、野崎を二重スパイとして潜入させることを決定。野崎は別班の情報を渡しているように装いながらシンシーへ接近し、バルカへ赴任していたのだった。

一方、乃木憂助は東条翔太の口座へ振り込まれた多額の金と、以前チンギスから聞いた「π(円周率)」という言葉を結びつける。振込金額をπで割ることで、別班員たちが監禁されているゴルバドの「シャキ城」の場所を突き止め、公安と別班はシンシーに対抗するため共同戦線を張ることになる。

そして第16話のラストでは、シンシー本部でポリグラフ検査を受けていた野崎の前に、5年前に死んだはずのリュウが姿を現す。実はリュウはシンシー側の二重スパイとして生き延びていた。

さらにリュウは、野崎が乃木の情報だけをシンシーへ流していなかったことや、ネオンを利用して「シャキ城」の情報を日本側へ伝えていたことまで見抜く。野崎がシンシーを裏切っていた事実が露見し、絶体絶命の状況を迎えたところで第16話は幕を閉じた。

【VIVANT】17話の見どころは？

日曜劇場『VIVANT』第17話は、別班メンバーの奪還作戦と、シンシーへの潜入が発覚した野崎守の行方が大きな焦点となる。

黒須ら別班員5名は、監禁されていたシャキ城から別の場所へ移送される。乃木憂助たちが奪還作戦を模索する中、別班司令の櫻井から「5名の奪還は断念する」と告げられる。この決断が本当に仲間を見捨てるものなのか、それとも敵を欺くための作戦なのか、その真意に注目が集まる。

一方、野崎は死んだはずの元部下リュウ・ミンシュエンによって、シンシーへの二重スパイとしての潜入を見破られてしまう。日本側へ送っていた暗号まで解読され、逃げ場を失った野崎が窮地をどのように切り抜けるのかも大きな見どころだ。

さらに、野崎へ強い執着を抱くリュウと、乃木を巡る心理戦も激化する見込み。乃木とリュウという似た存在を前に、野崎がどのような決断を下すのか、3人の関係性にも注目したい。

第17話は2026年9月6日(日)に放送予定。その後は「アジア大会 愛知・名古屋2026」の中継に伴い3週間の放送休止に入る予定となっており、休止前の大きな山場として物語がどこまで進展するのかにも注目だ。

VIVANTのおすすめ視聴方法は？

ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶U-NEXT公式配信ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力 登録完了 あとは視聴するだけ

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【実質300円/月で30GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、30GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

さらに、2026年7月31日からは「U-NEXT MOBILE」を利用中のすべてのユーザーを対象に、基本通信容量20GBに10GBを追加付与する特典が開始されている。新規申し込みの場合は、7月31日以降に開通手続きをしたユーザーが初月から対象となり、契約中のユーザーは7月31日以降に迎える更新日から特典が適用される。ユーザー側での手続きは不要だ。

ギガはすべて永久繰り越し(ストック上限は100GB)、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。



