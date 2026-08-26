【VIVANT】15話のネタバレあらすじ・16話の見どころは？野崎の潜入捜査と劉銘軒の正体に注目

VIVANT第15話でも新たな事実や伏線が明かされ、今後の展開を左右する重要なエピソードとなった。

本記事では、『VIVANT』第15話のあらすじを振り返るとともに、第16話の見どころや注目ポイントについて紹介する。

VIVANT15話のあらすじは？

『VIVANT』第15話では、野崎守(阿部寛)の裏切りに気づけなかった乃木憂助(堺雅人)が、自身の判断の甘さを悔やみながらも、野崎の逃亡先につながる手がかりを追っていく。

乃木は、野崎と関係の深い東条翔太(濱田岳)、公安部長の佐野雄太郎(坂東彌十郎)、バルカ警察のチンギスに対象を絞って調査を開始。東条の部屋に設置されていた監視カメラを解析した結果、公安内部には中国の秘密組織「シンシー」が仕掛けた盗撮カメラが15個も存在し、公安の動きが筒抜けになっていたことが判明する。

その後、乃木はノゴーン・ベキ(役所広司)の葬儀が行われるバルカ共和国へ渡り、チンギスから野崎が残した「天網恢々疎にして漏らさず」というメモを受け取る。乃木はこの言葉から、中国の監視ネットワーク「天網」とシンシーの存在を結びつけ、野崎自身も監視下に置かれている可能性を確信していく。

一方の野崎は、シンシーのハン・リンシンに幹部入りを持ちかけ、同組織から得た資金の一部となる1億2600万円を東条の口座へ送金していた。ハンは野崎に対し、本拠地でポリグラフによるテストを受けることを要求する。

そして物語は大きく動く。乃木は東条の協力を得て佐野を拉致し、別班幹部らの前で尋問を実施。そこで佐野は、「野崎も私も日本を裏切ったわけではない」と明かし、野崎が別班員の拉致に加担していたのは、シンシーへの潜入捜査を成功させるための偽装だったことが判明する。

さらに佐野は、すべての発端が5年前の北京にあったと告白。当時、野崎のもとには2人のエージェントがおり、そのうちの1人「劉銘軒(リュウ・ミンシュエン)」が乃木にうり二つの男だったことが明かされる。第15話は、この謎の人物の存在を残したまま幕を閉じた。

VIVANT16話の見どころ・注目ポイントは？

『VIVANT』第16話では、第15話で明かされた野崎守(阿部寛)の“裏切り”の真相を起点に、5年前の北京で何が起きたのか、そして中国の秘密組織「シンシー」への潜入捜査がどこへ向かうのかが大きな焦点となる。

最大の注目ポイントは、佐野雄太郎(坂東彌十郎)の口から語られた「乃木憂助(堺雅人)にうり二つの男」劉銘軒(リュウ・ミンシュエン)の正体だ。野崎がかつて死を悔やんだ元エージェントが、なぜ乃木とそっくりなのか。もう一人のエージェント・張競士(チョウ・ケイシ)との関係を含め、5年前の出来事が現在の事件とどう結びつくのかに注目したい。

また、野崎がシンシーへ潜入した本当の目的も重要なポイントとなる。佐野によって日本への裏切りではないことは判明したものの、予告されている「もう一つの任務」が何を意味するのかは不明。シンシー壊滅だけではない、野崎自身の過去に関わる目的が隠されている可能性もありそうだ。

シンシー幹部入りを目指す野崎に待ち受けるポリグラフテストにも注目が集まる。本拠地へ連行された野崎がどのように尋問を切り抜けるのかに加え、野崎を追ってルモー地区へ入ったドラム(富栄ドラム)の動向も気になるところ。ドラムがシンシー側に捕らえられるのではないかという展開も考えられ、緊迫した場面が予想される。

さらに、第15話で登場した「1億2600万円」の送金や、「πのような割り切れない世界」という野崎の言葉も伏線として注目されている。数字やメッセージに何らかの暗号が隠されているのか、第16話でどこまで回収されるのかも見逃せないポイントとなりそうだ。

VIVANTのおすすめ視聴方法は？

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