VIVANTのチンギスは生きてる？第21話の結末・シンシーに捕まった理由・今後どうなるかを考察

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日曜劇場『VIVANT』第21話では、乃木憂助たちの国外脱出を助けるため、チンギスが自ら現地に残る展開となった。

本記事では、『VIVANT』第21話の結末を振り返りながら、チンギスは生きているのか、なぜシンシーに捕まったと考えられるのか、今後救出される可能性などを考察する。

VIVANTのチンギスは生きてる？第21話の結末

『VIVANT』第21話では、チンギスが乃木憂助たちを逃がすために一人空港へ残る展開が描かれた。

結論から言えば、第21話の時点でチンギスが死亡した描写はなく、生死は確定していない。

乃木たちが乗ったプライベートジェットが離陸した後、チンギスは一人滑走路に残り、地元警察や裏組織シンシー側に包囲される。絶体絶命ともいえる状況のまま、第21話は幕を閉じた。

それ以前には、周浩然（シュウ・ハオラン）の背後から銃を突きつけ、追い詰められていた乃木たちを救う場面もあった。最終的には、自ら危険な場所に残ることで仲間を脱出させる役割を引き受けた形となっている。

チンギスが空港に残った理由は？

チンギスが空港に残った最大の理由は、乃木たちが乗るジェット機を安全に離陸させるためと考えられる。

理由 内容 ジェット機を離陸させるため パトカーによる滑走路封鎖や、機体・タイヤへの攻撃を防ぐため、地上で警察側を牽制する必要があった ノコルを帰すため 当初はノコルが残ろうとしたが、チンギスはノコルを必要とする孤児たちの存在を指摘し、自ら残ることを選んだ ベキたちへの恩義 チンギスはノゴーン・ベキが運営していた孤児院の出身であり、ベキの息子である乃木やノコルを守ろうとする強い思いがあった

空港では、ゼキ警部と周浩然を人質として利用しながら警察側を足止めする必要があった。チンギスがその役目を引き受けたことで、乃木たちのジェット機は離陸することができた。

また、ノコルが自ら残ろうとした際、チンギスは彼を頼りにする孤児たちの存在を理由に制止している。単なる自己犠牲ではなく、「自分よりもノコルが戻るべきだ」という判断があったとみられる。

謎のスマホ着信は生存への伏線？

第21話では、空港へ向かう車内でチンギスのスマートフォンに着信が入る場面も描かれた。

チンギスは画面を確認した後、乃木に何かを伝えようとするものの、最終的には口を閉ざしている。

この着信の相手や内容は明らかになっていないが、今後の展開につながる伏線である可能性がある。

野崎や別の協力者から「脱出方法」や「救援の段取り」について連絡を受けていたのであれば、チンギスが空港に残った行動も、完全な自己犠牲ではなく、あらかじめ生還まで見越した作戦だった可能性が出てくる。

チンギスはシンシーに捕まった？第22話以降を考察

チンギスの生存を示す大きな手がかりとなるのが、特別予告に映った連行シーンだ。

予告映像では、チンギスが警察官2人に両腕を押さえられ、連行されているような場面が確認できる。

この映像が第21話の空港での出来事より後の場面であれば、チンギスはその場で死亡するのではなく、拘束された状態で生き延びている可能性が高まる。

今後の展開としては、主に以下のようなパターンが考えられる。

今後の可能性 考察 拘束後に自力で脱出 警察内部で隙を突く、あるいは交渉によって脱出を図る 仲間による救出 ゼキ警部や野崎、乃木たちがチンギス救出へ動く 事前に用意した脱出計画 謎の着信と関係する協力者や別ルートを利用して切り抜ける

第21話では死亡が確定する描写はなく、むしろ予告映像や謎の着信など、生存につながる伏線とも取れる要素が残されている。

チンギスが本当にシンシー側に拘束されたのか、それとも一連の行動自体が計画の一部だったのか。第22話以降では、空港に残ったチンギスのその後が大きな注目ポイントとなりそうだ。

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