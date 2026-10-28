VIVANTのベキはなぜ生きていた？死亡偽装の真相・乃木が撃った理由と現在の居場所

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日曜劇場『VIVANT』では、第1シーズン終盤で乃木憂助に撃たれ、死亡したと思われていたノゴーン・ベキが、第2シーズンで生存していたことが明らかになった。

本記事では、『VIVANT』のベキがなぜ生きていたのか、乃木がベキを撃った理由、死亡偽装とも取れる一連の流れについて紹介する。

VIVANTのベキはなぜ生きていた？

『VIVANT』第22話では、第1シーズン終盤で乃木憂助に撃たれ、死亡したと思われていたノゴーン・ベキ（乃木卓）が生存していたことが明らかになった。

ベキが助かった背景には、乃木が意図的に急所を外して撃っていたことに加え、野崎守による死亡偽装と、その後の緊急手術があった。

乃木はベキの急所を外して撃っていた

第1シーズン第10話で、乃木は実の父であるベキに向けて発砲した。

しかし、第22話では、乃木が心臓の5ミリ上を狙い、意図的に急所を外していたことが判明する。

つまり、乃木はベキを完全に殺すのではなく、表向きは死亡したように見せながら、生存できる可能性を残していたことになる。

野崎が遺体をすり替えて死亡を偽装

乃木の発砲後、公安の野崎守がベキたちの死亡偽装を行っていた。

野崎は身元不明の遺体を用意してすり替え、ベキが死亡したように見せかける。

その後、ベキは野崎の兄が勤務する病院へ搬送され、緊急手術を受けて一命を取り留めた。

また、ベキとともに撃たれたバトラカ、ピヨについても同様に生存していたことが明らかになっている。

ベキ生存までの流れ 内容 乃木が発砲 心臓の5ミリ上を狙い、急所を外す 野崎が対応 身元不明遺体とすり替えて死亡を偽装 搬送先 野崎の兄が勤務する病院 その後 緊急手術を受けて生存 バトラカ・ピヨ ベキと同様に生存

乃木がベキを撃った理由は？

乃木が実の父親であるベキを撃った背景には、別班としての任務と、父親にこれ以上復讐を続けさせないという思いがあった。

ベキは、自分と家族を過去に見捨てた上原史郎への復讐を目的として日本に侵入していた。

一方の乃木は、自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員として、日本国内での殺人やテロにつながる行動を阻止しなければならない立場にあった。

そのため、相手が実の父親であっても、ベキの復讐を止める必要があった。

ただし、乃木は急所を外して撃つことで、ベキの命までは奪わなかった。

表向きには「ノゴーン・ベキ」を死亡させて復讐者としての人生を終わらせながら、裏では父親を生かすという選択をしたと考えられる。

ベキの現在の居場所はどこ？

生存していたベキは現在、島根県奥出雲にある乃木の実家で療養している。

そこでは、同じく生き延びたバトラカやピヨとともに過ごしていることが第22話で明らかになった。

ベキは旧約聖書の『ノアの箱舟』や、島根に伝わる洪水伝説に関する書物などを読みながら、静かに療養生活を送っている。

項目 内容 現在の居場所 島根県奥出雲の乃木の実家 一緒にいる人物 バトラカ、ピヨ 現在の様子 療養生活を送っている

ベキ生存は第1シーズンから伏線が張られていた？

ベキが生きていたことについては、第1シーズン最終話の時点ですでに伏線が張られていたと考えられる。

乃木はノコルに対し、「皇天親無く惟徳を是輔く」という言葉を伝えていた。

さらに、ベキの死を示唆する場面では「花を手向けるのは、まだ先にするよ」と発言している。

これらの言葉は、ベキが完全に死亡したわけではないことを暗示していたとも受け取れる。

第22話でベキの生存が明かされたことで、第1シーズン最終話から約3年、1135日越しに伏線が回収された形となった。

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