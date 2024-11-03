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【11月5日】ヴィッセル神戸vs光州FCのテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグエリート第4節

AFCチャンピオンズリーグ1ヴィッセル神戸 対 光州FCヴィッセル神戸光州FC

AFCチャンピオンズリーグ2024-25エリート第4節、ヴィッセル神戸vs光州FCのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2024年11月5日(火)に行われる2024-25シーズンのAFCチャンピオンズリーググループステージ第4節で、ヴィッセル神戸と光州FCが対戦する。

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本記事では、ヴィッセル神戸vs光州FCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

神戸vs光州FC┃試合日程・キックオフ時間

ヴィッセル神戸vs光州FCは、日本時間11月5日(火)にヴィッセル神戸のホーム、神戸市御崎公園球技場で開催される。

  • 大会：2024-25 AFC チャンピオンズリーグ グループステージ第4節
  • 日時：2024年11月5日(火) 19:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ヴィッセル神戸 vs 光州FC

  • 会場：神戸市御崎公園球技場

神戸vs光州FC｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーググループステージ第4節のヴィッセル神戸vs光州FCは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

神戸vs光州FCの視聴方法

2024-25シーズンのAFCチャンピオンズリーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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