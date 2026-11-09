ヴィニシウス、レアル・マドリーで「レギュラーの座を失った」と自覚している様子…スペイン紙報道

共有 GOALをGoogleでフォロー

レアル・マドリーFWヴィニシウス、自身の不調を認めている様子。

広告

レアル・マドリーFWヴィニシウス・ジュニオールは、自身がレギュラーではなくなったことを自覚しているという。スペイン『アス』が報じた。

ヴィニシウスはラ・リーガ第8節ビジャレアル戦でDFネイサン・サリバの髪を引っ張り、4試合の出場停止処分を科された。しかしマドリーは同選手のいない4試合で、MFヤン・ディオマンデを左ウィングとして起用しながら安定したパフォーマンスを見せ、全勝を収めている。守備意識が低く、攻撃でもキレを失っているヴィニシウスがいない方がチームが機能している——そんな見解が出ている状況だった。

そしてスペイン『アス』曰く、ヴィニシウス本人も「レギュラーの地位を失ったこと」や「アンタッチャブルではなくなったこと」を自覚しているという。とはいえ、同選手がここ最近に感じていることは、ジョゼ・モウリーニョ監督およびクラブからの敬意、自分を支えようとする気持ちであるようだ。というのも、モウリーニョ監督はヴィニシウスを活躍していた頃の姿に戻したいと考えており、そのために同選手と向き合いながら、力を尽くしているという。

昨季、シャビ・アロンソ元監督とは意思の疎通が取れていなかったとされるヴィニシウスだが、モウリーニョ監督とは密にコミュニケーションを取っており、完全に分かり合えている様子。ヴィニシウスもモウリーニョ監督率いるコーチ陣も、その目標は全盛期のプレーを取り戻す（取り戻させる）ことであり、そのために懸命に仕事に取り組んでいるという。またコーチ陣はヴィニシウスに対して、公でもプライベートでも信頼を強調しつつ、その一方で「状況を正常な状態」に戻すまでには時間を要することも認めているようだ。

広告 広告

現状を認識しつつ、復活を目指すヴィニシウス。果たして、かつてのような“違いを生み出す選手”に戻ることができるのだろうか。