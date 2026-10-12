ビジャレアル戦で一発退場のヴィニシウス…ラ・リーガ関係者を腕で押して「クソリーグが」と言い放った模様

10日のラ・リーガ第8節、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのビジャレアル戦で一発退場を命じられるレアル・マドリーFWヴィニシウス・ジュニオール。退場直後には、ラ・リーガの関係者に対して「クソリーグだ」と言い放ったという。

ビジャレアル戦でベンチスタートとなり、52分から出場したヴィニシウス。70分過ぎにMFジュード・ベリンガムの折り返しからシュートを決めたものの、その直前にMFナタン・サリバの髪を引っ張っていたとしてゴールは取り消しとなり、一発退場を命じられた。





この試合をスペインで放送した『DAZN』は、退場を指示された直後のヴィニシウスが何を言ったのかを明らかにしている。

『DAZN』のテレビカメラが捉えた映像で、ブラジル人FWはレッドカードを提示したディアス・デ・メラ主審にまず「レッド⁉︎ レッドだって⁉︎」「ノー！ ノー！」と言い、それから同主審に詰め寄って「なんで君はこんなことをするんだ？」という言葉を4回繰り返した。

DFアントニオ・リュディガーらが間に入り、ディアス主審と距離を取ったヴィニシウスは、その後「なんてクレイジーなんだ」と言いながらロッカールームへ続くトンネルへと向かった。

またスペインのラジオ局『カデナ・コペ』のイサーク・フォウト記者が『DAZN』で話した情報によれば、ヴィニシウスはトンネルに入る直前、ラ・リーガのマッチディレクターであるルイス・ロペス氏のことを腕で押して、「クソリーグが」と言い放ったという。ラ・リーガのマッチディレクターは日本で言うところのマッチコミッショナー的な役割で、試合が規定通りに安全かつ円滑に運営されるよう監督する役割を請け負う。フォウト記者はヴィニシウスが、ルイス・ロペス氏をVARの関係者と勘違いしたのではと指摘している。

なおヴィニシウスは今回の髪を引っ張る行為により、2〜3試合の出場停止になる可能性が高く、25日のラ・リーガ第9節バルセロナ戦を欠場すると目されている。