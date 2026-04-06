ヴィニシウス、シャビ・アロンソについて口を開く「彼とはうまく繋がれなかった…それも一つの学びだ」「アルベロアとは特別な関係を築けた」

レアル・マドリーFWヴィニシウス・ジュニオールが、シャビ・アロンソ前監督について言及した。

今年1月にレアル・マドリー監督の座を追われたシャビ・アロンソ氏だが、チームに緻密な戦術を植え付けようとしたことで、選手たちとの関係構築がうまくいかなかったとされる。とりわけヴィニシウスとの関係には緊張が走っていたと伝えられた。

7日のチャンピンズリーグ準々決勝1stレグ、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのバイエルン・ミュンヘン戦の前日会見に出席したヴィニシウスは、その件について口を開いた。シャビ・アロンソ氏が解任された際、なぜほかの選手のようにSNSで別れや感謝の言葉を伝えなかったのかを問われ、こう返答している。

「試合には出場していたけど、時間自体は少なかった。でも監督のメソッドは一人ひとり違うし、僕は彼の求めるものにつながれなかったんだ。まあ、それも一つの学びだし、アルベロアとうまく続けていけることを願っている。彼との関係は素晴らしく、いつだって信頼を伝えてくれるんだ」

アルバロ・アルベロア現監督とは、昨季までチームを率いたカルロ・アンチェロッティ現ブラジル代表監督と同じように、「特別な関係」性を構築できているという。

「アルベロアとは、アンチェロッティと同じように特別な関係を築けている。彼はいつだって自分に求めることを明確に伝えてくれるんだ。僕はいつだって全力を尽くしてきたし、これからだってそうし続ける。おそらく、あれだけゴールを決めていなかった時期は、これまでなかったはずだ。あの悪い時期に学ぶこともあったし、これからも学び続けるよ。最高の選手は、いつだって逆境を跳ねのけるものなんだ」

ラ・リーガ前半戦のクラシコで、シャビ・アロンソ氏に早期交代を命じられ、「（交代するのは）いつも俺だ！ クラブを出て行った方がいいんだ！」と激昂したことについて問われると、こう返した。

「良いことではなかったし、だから皆に謝った。僕はすべての試合でプレーすることを望んでいたけど、うまくいっていなかった。そのあと冷静になって、自分が間違えていたことに気づくんだ。自分はまだ若く、日々成長するための新しい経験をしている」