ヴィニシウス復帰のレアル・マドリー、AEKアテネに苦戦も…またも劇的逆転勝利！92分のバルベルデ砲でスコアをひっくり返す

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レアル・マドリーがAEKアテネに逆転勝利。

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4日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節、レアル・マドリーはアウェーでのAEKアテネ戦を3-2で制した。

クラシコ含めて公式戦ここ6試合全勝と勢いに乗るレアル・マドリー。このAEKアテネ戦で注目されるのは、ラ・リーガで4試合出場停止のヴィニシウスの復帰だ。彼なしの方がマドリーは機能するとの意見もある状況で、一体どのようなプレーを見せるのだろうか。

ギュレル、チュアメニを招集外としたモウリーニョ監督はGKクルトワ、DFダンフリース、ミリトン、リュディガー、ククレジャ、MF後列ベルナルド・シウバ、カマヴィンガ、前列ディオマンデ、ベリンガム、ヴィニシウス、FWエンバペをスタメンとしている。

前半、スローペースでゲームに入ったマドリーに対して、AEKアテネは彼らの頬を叩くように、12分に先制点を決めた。トランジションからペナルティーエリア内右のコイタがククレジャと1対1になり、左足のシュートでクルトワを破っている。マドリーはトランジションの守備対応で、ヴィニシウスの下がりが鈍い左サイドが手薄となっていた。

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ビハインドを負ったマドリーはボールを保持して敵陣に攻め込むも、なかなかチャンスを生み出せない状況が続く。足りないのは、やはりパサーのギュレルだ。ビルドアップではB・シウバが存在感を示したものの、アタキングサードまで進むと前線はアタッカーがひしめくことになり、彼らの動きを引き出すパスが足りなかった。

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やりづらさを感じていたマドリーだが、そうした中でベリンガムが違いを……もっと言えばファンタジーを生み出し、スコアをタイに戻した。32分、左サイドのククレジャがペナルティーエリア内に横パスを送ると、背番号5は左足のかかとを使ってフリック。コースが変わったボールは、そのまま枠内へと転がっている。

同点に追いついたマドリーは、その後もベリンガムを中心とした攻めを見せるも、AEKアテネの守備を再び崩すことはできず前半を終えた。

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後半、マドリーは前半同様にボールを保持してAEKアテネのゴールに迫ろうとするが、確度のあるシュートチャンスを手にすることができない。モウリーニョ監督は67分に交代カードを切り、ディオマンデ、ベルナルド・シウバとの交代でエンドリッキ、バルベルデを投入する。

攻勢を強めるマドリーだが75分、再びトランジションからAEKアテネのゴールを許す。エンバペのヴィニシウスへのパスを奪われて、そこから一気にボールを持ち込まれると、コイタにシュートを決められた。

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再びビハインドを負ったマドリーだが、すかさず同点に追いつく。78分、ベリンガムのスルーパスからダンフリースがペナルティーエリア内右に侵入し、グラウンダーのクロスを送る。このボールにエンバペが右足で合わせて、ネットを揺らした。

モウリーニョ監督は82分にククレジャ、ヴィニシウスをカレーラス、ブラヒムに代え、また86分にはベリンガムをエスピと交代して最後の猛攻を仕掛ける。すると92分、この日は右サイドバックではなく中盤でプレーしていたバルベルデが、その右足の威力を轟かせた。

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ペナルティーエリア手前の背番号8が右足を一閃すると、暴力的なスピードのボールが枠内に突き刺さっている。マドリーは83〜90分に3ゴールを決めて逆転したローマ戦（4-3）に続く、彼ら“らしい”劇的逆転勝利で、CL4連勝を果たした。

何とか勝利を果たしたマドリー……ここまで苦戦をしたのは、後半のギュレル＆B・シウバ投入で上昇気流に乗るきっかけをつかんだローマ戦以来か。現状では、やはり前線のアタッカーの数を減らして、パサーのギュレルを入れた方がチームの攻撃は機能しそうだ。

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そしてヴィニシウスについては、残念ながら再評価されるような流れにはいない。散漫な守備意識に加えて、最大の武器であったドリブル突破は見る影もなく、相手を抜けるという感覚がない。自信を失っているようにも見え、心配な状態だ。