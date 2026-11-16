ヴィニシウス、低調の理由を告白「W杯敗退で練習よりバケーションを優先した」「責任は自分にある。僕は世界最高の選手の一人なのに…」

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ヴィニシウスが自身のパフォーマンスを落ちた理由を説明。

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レアル・マドリーに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、今季のパフォーマンスが上がらない理由について、自らの口で説明している。スペイン『マルカ』がコメントを伝えた。

今季、レアル・マドリーで低調なプレーを見せ続け、批判を受けていたヴィニシウス。ブラジル代表の会見に出席した同選手は、その理由がベスト16でノルウェーに敗退した北中米ワールドカップ（W杯）にあるとの見解を示している。

「責任の大部分は自分自身にある。なぜなら、自分はもっと経験を積んでいるはずなんだ。世界最高の選手の一人なんだ」

「思うに、僕はW杯後に最高の準備をできなかった。あの大会のインパクトは、すべてのブラジル人にとって大きなものだからね。早期敗退は予期していなかった。だから、その後のバケーションを楽しむため、休むため、気を落ち着かせるために使った。家族との時間を大切にしてね。それでここ数シーズンよりも、練習量を減らしてしまったんだ。それが今季序盤に影響を与えてしまった」

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ヴィニシウスは今夏、難航した交渉の末にレアル・マドリーとの契約を2032年まで延長したが、その影響もあったと語る。

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「加えて、（レアル・マドリーとの）契約延長もあった。この前の夏は、多くのクラブが僕に興味を持っていて、本当に当惑してしまったんだ。だけど、シーズンはまだ長いよ」

レアル・マドリーFWはまた、安定した成果を収め続ける難しさも説いている。

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「長期間にわたって高いレベルを保ち続けるのは、シンプルに難しいことなんだ。同じような成績を長い間維持し続けたのは、クリスティアーノ・ロナウドとメッシだけだと思う」

「僕は人間であり、多くの間違いを犯す。それでも改善しようと試みているよ。フットボールについて、もっと学んでいきたいと思っている」

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「ただ僕は26歳で、人生を少しは楽しまなくちゃいけない」