ブラジル代表ヴィニシウス、日本戦の敗北を振り返り…「ゴールは決めたけど失望している」「日本にはW杯出場選手が15〜16人もいた」

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ヴィニシウス、日本戦について述懐。

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ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、敗北した日本戦について振り返っている。ブラジル『オ・グローボ』がコメントを伝えた。

ブラジルはシンガポールで行われた日本との親善試合に2-3で敗戦。15分にMF久保建英、19分にMF中村敬斗にゴールを決められた同チームは、33分、75分のヴィニシウスの得点で一時同点に追いついたが、91分にMF坂元達裕の勝ち越し弾を許した。

16日にブラジル代表の会見に出席したヴィニシウスは、日本戦を振り返って招集メンバーの違いについて強調。日本の方がブラジルよりもベストに近い選手たちを招集していたとの見解を示している。

「自分が2ゴールを決められたのは重要だ。でも、試合に勝てなかったことでフラストレーションを感じている。ただ、僕たちは新たな選手たちとともに準備を進めている最中なんだ。僕たちは互いのことを理解するプロセスにいるんだよ」

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「日本にはワールドカップに出場した選手たちが15〜16人いたが、一方の僕たちにはそんなにいなかった。まあ、良いテストになったよ。僕たちは対戦したライバルから学んでいるんだ」

ブラジルは試合を通して、ジャンセ・フー主審（シンガポール）のレフェリングに大きな不満を抱えていた。とりわけ日本の3点目の場面では、MF南野拓実がボールを奪った際にファウルがあったと主張し、FWハフィーニャとカルロ・アンチェロッティ監督が抗議によって退場処分となっている。

「結果と審判の判断に失望している。でも、僕たちはそれらを考え続けているわけじゃない。僕たちはプレーするため、勝利するために長旅をした。責任はいつだって僕たち選手にある。もう少しできたはずだった。だけど今は、次のシンガポールとの親善試合に集中しているよ」