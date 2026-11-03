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UEFAチャンピオンズリーグ
team-logoビジャレアル
Estadio de la Ceramica
team-logoパリ・サンジェルマン
Leminoプレミアムがチャンピオンズリーグ全試合をライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma
協力：

【11月4日】ビジャレアルvsパリ・サンジェルマンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第4節

UEFAチャンピオンズリーグ
ビジャレアル 対 パリ・サンジェルマン
ビジャレアル
パリ・サンジェルマン

【CL放送予定】11月4日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第4節、ビジャレアル対パリ・サンジェルマンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月4日(水)に開催。ビジャレアルとパリ・サンジェルマンが対戦する。

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本記事では、ビジャレアルvsパリ・サンジェルマンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ビジャレアルvsPSGの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節のビジャレアルvsパリ・サンジェルマンは、ビジャレアルのホーム「エスタディオ・デ・ラ・セラミカ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節
  • 日程：2026年11月4日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：ビジャレアル vs パリ・サンジェルマン
  • 会場：エスタディオ・デ・ラ・セラミカ
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ビジャレアルvsPSGのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ビジャレアルvsパリ・サンジェルマンの試合は、『Leminoプレミアム』と『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

視聴リンク

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2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は『Leminoプレミアム』と『WOWOWオンデマンド』でライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

ビジャレアルvsPSG チーム情報

ビジャレアル vs パリ・サンジェルマン 予想スタメン

4-4-2
ビジャレアル crest
ビジャレアル
VIL
フォーメーション
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
4-3-3
ペーテル・グラーチペーテル・グラーチセルジ・カルドナセルジ・カルドナパウ・ナバーロパウ・ナバーロサンティアゴ・モウリーニョサンティアゴ・モウリーニョレナト・ベイガレナト・ベイガパプ・ゲイェパプ・ゲイェアルベルト・モレイロアルベルト・モレイロタジョン・ブキャナンタジョン・ブキャナンサンティ・コメサーニャサンティ・コメサーニャジョージズ・ミカウタゼジョージズ・ミカウタゼタニ・オルワセイタニ・オルワセイマトヴェイ・サフォノフマトヴェイ・サフォノフウィリアム・パチョウィリアム・パチョイリア・ザバルニーイリア・ザバルニーアクラフ・ハキミアクラフ・ハキミリュカ・エルナンデスリュカ・エルナンデスヴィティーニャヴィティーニャファビアン・ルイスファビアン・ルイスジョアン・ネヴェスジョアン・ネヴェスフェラン・トーレスフェラン・トーレスミカ・マルセル・ゴッツミカ・マルセル・ゴッツデジレ・ドゥエデジレ・ドゥエ
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
4-4-2
ビジャレアル

先発メンバー

パリ・サンジェルマン

マネージャー

  • イニゴ・ペレス
  • ルイス・エンリケ

両チームの対戦成績

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
3300145+99
2
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
3300123+99
3
リヴァプールリヴァプールLIV
3300127+59
4
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
3300105+59
5
ベティスベティスBET
330074+39
6
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
321072+57
7
アーセナルアーセナルARS
321062+47
8
バルセロナバルセロナBAR
3201116+56
9
コモコモCOM
3201105+56
10
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
320195+46
11
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
320196+36
12
スポルティングCPスポルティングCPSCP
320174+36
13
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
320154+16
14
バイエルンバイエルンFCB
3120105+55
15
ローマローマROM
311185+34
16
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
311143+14
17
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
311143+14
18
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
31112204
19
ビジャレアルビジャレアルVIL
31028803
20
インテルインテルINT
310256-13
20
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
310256-13
22
ナポリナポリNAP
310257-23
23
ガラタサライガラタサライGAL
310269-33
24
LASKリンツLASKリンツLAS
310269-33
25
サバフFKサバフFKSAB
310236-33
26
フェイエノールトフェイエノールトFEY
310248-43
27
RCランスRCランスRCL
310237-43
28
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
310249-53
29
AEKアテネAEKアテネAEK
310238-53
29
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
310238-53
31
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
302139-62
32
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
301247-31
33
バイキングバイキングVIK
301259-41
34
ポルトポルトPOR
300326-40
35
リールリールLIL
3003410-60
36
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSBR
3003113-120
ラウンド8出場権

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