Live Scores, Stats, and the Latest NewsGOAL2026年4月13日 11:02🎥【解説】現在の欧州サッカー界はプレミアリーグがトップに君臨しているのだろうか？カルチャーチャンピオンズ リーグプレミアリーグラ・リーガブンデスリーガリーグ・アンセリエ A欧州サッカー2025-26シーズンも佳境を迎え、15日には今季のチャンピオンズリーグ(CL)ベスト4が出揃う。そうした中で度々話題に上がるのが、各国リーグの現在地。やはり、現在の欧州サッカー界はプレミアリーグがトップに君臨しているのだろうか？ 欧州5大リーグすべてをチェックする自他ともに認める“日本一のサッカーオタク”、林陵平氏が紐解いていく。（撮影日＝3月24日）CL・EL2025-26シーズンを視聴！WOWOWオンデマンドCL・EL全試合をWOWOWで独占生中継！この熱狂に乗り遅れるな。オンデマンドなら今すぐ視聴可能！UEFAチャンピオンズリーグ2025-26WOWOWオンデマンドで全試合配信今すぐ視聴▶サッカー熱も、頂点へ。UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26 WOWOWで独占生中継！放送・配信情報など詳しくはこちら広告