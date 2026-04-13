🎥【解説】現在の欧州サッカー界はプレミアリーグがトップに君臨しているのだろうか？

欧州サッカー2025-26シーズンも佳境を迎え、15日には今季のチャンピオンズリーグ(CL)ベスト4が出揃う。そうした中で度々話題に上がるのが、各国リーグの現在地。やはり、現在の欧州サッカー界はプレミアリーグがトップに君臨しているのだろうか？ 欧州5大リーグすべてをチェックする自他ともに認める“日本一のサッカーオタク”、林陵平氏が紐解いていく。（撮影日＝3月24日）