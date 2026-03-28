衝撃のスペイン代表デビューを果たしたビクトール・ムニョス…バルセロナが獲得検討。ただしレアル・マドリーは300万ユーロで買い戻し可能

スペイン代表デビュー戦でいきなりゴールを決めたオサスナFWビクトール・ムニョス（22）。同選手について、スペイン2強がどのような動きを見せるのかに注目が集まっている。





レアル・マドリーの下部組織出身選手であるビクトール・ムニョスは、昨夏に移籍金500万ユーロでマドリーからオサスナに移籍。オサスナで大きな存在感を放つと、今回のインターナショナルウィークでスペインのフル代表に招集された。そして27日の国際親善試合セルビア戦（○3-0）、後半途中からデビューを果たすと、ピッチに立ってわずか数分後にFWフェラン・トーレスのヒールパスから右足アウトサイドのシュートを決め切って、初ゴールまで記録している。





スペイン3部所属のレアル・マドリーBチーム→1部所属のオサスナのトップチーム→そしてスペインのフル代表デビューと、1年も経たない内に凄まじい飛躍を遂げたビクトール・ムニョスだが、スペイン『ムンド・デポルティボ』によればバルセロナが獲得候補にリストアップしている模様だ。バルセロナ市で生を受けた同選手は、じつは2014年から3年間をバルセロナの下部組織で過ごしていた。バルセロナは自分たちの下部組織出身でもある22歳のドリブラーを、とても貴重な人材と捉えているという。





ただし『ムンド・デポルティボ』は、バルセロナにとってビクトール・ムニョスの獲得は、非常にデリケートで、慎重にならざるを得ないオペレーションであることも強調。というのも、オサスナがビクトール・ムニョスを売却する場合、その移籍金の半分がレアル・マドリーに渡ることになるためだ。オサスナは契約解除金4000万ユーロが支払われなければ放出する考えはないとされ、バルセロナは同額を支払って宿敵が2000万ユーロを手にすることを憂慮しているという。





その一方でスペイン『マルカ』は、レアル・マドリーにとってはビクトール・ムニョスが“お買い得”な選手であると報道。マドリーはオサスナが将来的に売却する場合に移籍金の50％を手にできるほか、今後3年間は買い戻しオプションを保有している。今夏には800万ユーロを支払えば買い戻すことが可能で、昨夏の売却額500万ユーロを差し引けば、実質的に300万ユーロで引き戻すことができる。バルセロナのほかプレミアリーグの強豪も狙っているという逸材の価格としては、信じられないほど安価だ。





果たして、ビクトール・ムニョスは今季終了後、どのような動きを見せるのだろうか。大きな注目が集まっている