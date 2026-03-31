スペイン代表で活躍の22歳FW、昨季にはレアルサポーターから批判殺到でSNSコメント欄を閉鎖…「悲しいけどサッカーでは普通のこと」

スペイン代表でいきなり活躍を見せたFWビクトール・ムニョス（22）が、現在の心境を語っている。

レアル・マドリーの下部組織出身選手であるビクトール・ムニョスは、昨夏に移籍金500万ユーロでマドリーからオサスナに移籍。オサスナで大きな存在感を放ち、今回のインターナショナルウィークでスペインのフル代表に招集された。

そして27日の国際親善試合セルビア戦（○3-0）、後半途中からデビューを果たすと、ピッチに立ってわずか数分後にFWフェラン・トーレスのヒールパスから右足アウトサイドのシュートを決め切って、初ゴールまで記録している。

一躍“時の人”となったビクトール・ムニョスは、スペイン『TVE』とのインタビューでスペイン代表についてコメント。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の気遣いもあって、同代表チームへの適応に問題はなかったようだ。

「スペイン代表に合流した初日から、すべてがやりやすかった。確かに少し緊張はしていた。すべてが真新しいことだからね。でも監督は僕を招集したときから常に気にかけてくれた。信頼の気持ちを伝えてくれたし、何よりも落ち着きを保てるようにしてくれていたよ」

過去にはバルセロナの下部組織にも在籍したビクトール・ムニョスは、スペイン代表でその当時のチームメート、MFフェルミン・ロペスと再会している。

「一緒にいた選手たちの動向は追っていた。でもフェルミンとは、今回の招集まで再び一緒になることはなかったんだ。彼と一緒にいられて素晴らしいよ」

レアル・マドリーはビクトール・ムニョスの買い戻しオプションを保有。今夏であれば800万ユーロを支払うことで、同選手を引き戻すことが可能だ。マドリー復帰の可能性について問われたビクトール・ムニョスは、今現在だけに集中していることを強調した。

「そう言ったことは考えていない。僕は日々を、スペイン代表を、自分のチームのことを考えている……。それは自分でコントロールできることじゃない」

昨季にはレアル・マドリーのトップチームでもプレーしたビクトール・ムニョスだが、その出来事は苦い思い出でもあった。

彼が出場したのはラ・リーガ第35節、アウェーでのバルセロナとのクラシコだった。88分にFWヴィニシウス・ジュニオールとの交代でピッチに入ると、直後に4-4の同点とする決定機を迎えたものの、決め切ることができず。すると試合後、同選手の『インスタグラム』にはマドリーサポーターからの批判が殺到することになり、コメント欄を閉鎖する状況にまで追い込まれている。ビクトール・ムニョスはその出来事について問われ、次のように返答するにとどまった。

「それは外部の出来事で、人々の言うことについてはコントロールできない。そういったこおとは毎日起こっている。悲しいけれど、フットボールでは当たり前になっていることなんだよ」

なおビクトール・ムニョスに対しては、バルセロナからの興味も報じられている。