ニューカッスル移籍間近のスペイン代表MFビクトール・ムニョス、レアル・マドリーは買い戻しOPを継続して保有…バルセロナ移籍の芽を潰す

レアル・マドリーは、ニューカッスル移籍間近のオサスナMFビクトール・ムニョスについて買い戻しオプションを保有し続けるようだ。スペイン『アス』が報じている。

昨夏にレアル・マドリーから移籍金500万ユーロでオサスナに加わり、スペイン代表にも招集されるなど一気にブレイクを果たしたビクトール・ムニョス。同選手は現在、ニューカッスル移籍が秒読み段階に入っている。イングランドのクラブは移籍金として約3000万ユーロを支払い、22歳MFを獲得する見通しだ。

ビクトール・ムニョスにはバルセロナ、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールなどからの興味も噂され、とりわけ同選手が下部組織に在籍したことがあるバルセロナは、ニューカッスルを“橋渡し役”としてレアル・マドリーからの“禁断の移籍”を成立させる可能性が伝えられていた。

しかしながら『アス』曰く、レアル・マドリーはビクトール・ムニョスがニューカッスルに移籍しても、向こう1年間は買い戻しオプションを保有することで合意したとのこと。マドリーは、移籍自体はオサスナおよび選手本人の自由という方針を貫きつつ、将来的にチームに引き戻す可能性を残して、バルセロナ移籍の芽は潰したようだ。

なおオサスナは、ビクトール・ムニョスに続きレアル・マドリーの下部組織からの選手補強を目指している模様。コモも狙うMFセサル・パラシオスのほか、センターバックのDFビクトール・バルデペニャスが獲得候補になっているという