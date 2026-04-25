VI：ポール・シモニスは、ある重要な条件を満たせばエールディヴィジに復帰する。

『サッカー国際』によると、ポール・シモニスはエールディヴィジへの復帰目前だ。41歳の監督はスパルタでモーリス・ステインの後任となるが、最終合意にはまだ1つ障害がある。

スパルタ、シモニス、前所属のVfLヴォルフスブルクは、ドイツでの契約手続きで合意に至っていない。

「シモニスがロッテルダム・ウェストで指揮を執るには、すべての当事者が歩み寄る必要がある。交渉は難航しているが、大きな問題にはならない見込みだ。いずれの当事者も合意を目指す意向だからだ。

シモニスは昨年11月の解任以来無所属で、現在もヴォルフスブルクから給与を受け取っているため、スパルタは合意まで待機している。交渉が不調に終わった場合は、エクセルシオールのルベン・デン・ウイル監督が後任候補となる。

テクニカルディレクターのジェラルド・ナイカンプはVIに対し、「モーリスのように成功した監督を求めている。結果を出し、選手を成長させ、有望な若手をトップへ昇格させる人物だ」と語っている。

「必ずしも若い監督は必要ない。経験値が重要だ。スタッフを統率し、ロッカールームで主導権を握り、さらにコミュニケーション能力も不可欠だ。」

「カメラの前に立つ機会が多く、自然とクラブの顔になります。監督がそれをこなせるかはクラブにとって重要で、さまざまな要素が関係します」とナイカンプは語り、シモニスを理想的な候補者と見なしている。